Bom hạt nhân Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ bị đánh cắp

AFP đưa tin, một nhóm chuyên gia cố vấn thuộc Trung tâm Stimson ngày 15-8 đã đưa ra cảnh báo trên.



“Liệu Mỹ có thể đã kiểm soát được các loại vũ khí này hay không trong bối cảnh cuộc xung đột nội chiến kéo dài ở Thổ Nhĩ Kỳ là một câu hỏi không thể trả lời được” - báo cáo viết.



Máy bay chở dầu của không quân Mỹ đậu trên đường băng tại căn cứ Incirlik, Thổ Nhĩ kỳ. Ảnh: AFP

Đồng tác giả của báo cáo trên, bà Laicie Heeley nói: “Có lực lượng bảo vệ đáng kể được triển khai... Nhưng lực lượng này không loại bỏ được mối rủi ro. Trong bối cảnh một vụ đảo chính, chúng ta không thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể duy trì khả năng kiểm soát.”



Vấn đề này vốn đã được cảnh báo từ lâu bởi kho dự trữ vũ khí của Mỹ ước tính có khoảng 50 quả bom hạt nhân ở căn cứ không quân Incirlik, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ cách biên giới với Syria 110 km.



Vấn đề này đã trở nên cấp thiết sau khi xảy ra vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ đêm 15-7. Trong khi đó, người chỉ huy căn cứ này đã bị bắt giữ vì bị tình nghi đồng lõa trong âm mưu đảo chính.



Incirlik là một căn cứ thiết yếu đối với liên minh chống nhóm tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ đứng đầu ở Iraq và Syria.



Căn cứ có vị trí chiến lược này có khả năng điều động máy bay không người lái và máy bay chiến đấu tiếp cận nhanh các mục tiêu của IS.