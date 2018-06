Theo đó, chính phủ Campuchia cho biết nhân viên của ba bộ thuộc chính phủ nước này sẽ phối hợp nhằm kiểm soát nội dung tin tức, video, hình ảnh và các hình thức thông tin khác có ý định gây bất ổn cho cuộc bầu cử bắt đầu vào ngày 29-7 tới. Chính phủ Campuchia cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải có các phần mềm và thiết bị cần thiết để chọn lọc hoặc khóa các trang thông tin, các tài khoản người dùng hoặc các trang mạng xã hội đưa thông tin phạm pháp.



Giải thích về động thái mới này, chính phủ Campuchia nói chính phủ nhắm tới việc kiểm soát các nội dung có thể làm hủy hoại an ninh, quốc phòng, mối quan hệ với các quốc gia khác, trật tự công cộng, nạn phân biệt đối xử, văn hóa và truyền thống đất nước. Động thái này ngay lập tức gặp phải một số chỉ trích từ phía các chính trị gia lo ngại quyền tự do ngôn luận của con người bị ảnh hưởng. Làm thế nào để vừa đảm bảo quyền tự do ngôn luận chính đáng của con người, vừa đảm bảo lợi ích chung của xã hội không bị xâm hại vì vẫn là bài toán không dễ đối với nhiều quốc gia.