Cựu tổng thống Bush lên tiếng phản pháo ông Trump

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush trả lời phỏng vấn chương trình Today của đài NBC ngày 27-2 về cuốn sách mới của ông “Chân dung của sự dũng cảm”. “Với tôi, truyền thông là điều không thể thiếu đối với dân chủ. Chúng ta cần truyền thông để những người như tôi phải có trách nhiệm giải trình. Ý tôi là, quyền lực có thể rất dễ gây nghiện, và truyền thông có trách nhiệm ngăn chặn lạm dụng quyền lực” – theo cựu Tổng thống Bush.

Lời nói của cựu Tổng thống Bush ngược hẳn với lời của Tổng thống Trump vừa xỉ vả mới đây rằng truyền thông là “kẻ thù của người dân Mỹ”.

Nhậm chức hơn 1 tháng, Tổng thống Trump chẳng những không có dấu hiệu gì sẽ thôi cuộc chiến với truyền thông mà ông đã dính vào từ hồi còn tranh cử, mà còn khiến cho cuộc chiến sôi sục hơn. Thời còn tranh cử, ông Trump đã cấm nhiều tổ chức truyền thông đưa tin về các cuộc vận động của mình trong hàng tháng trời.

Sau khi nhậm chức, thái độ của ông Trump với truyền thông ngày càng gay gắt. Đỉnh điểm là sự kiện ông tổng xỉ vả truyền thông trong buổi họp báo tuần trước. Mới đây người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer còn cấm nhiều tờ báo lớn tham gia họp báo vì viết bài trái quan điểm với ông Trump.



Cựu Tổng thống Bush trả lời phỏng vấn NBC ngày 27-2. Ảnh: NBC



Theo Politico, có lẽ thái độ của ông Trump với truyền thông có phần do chịu ảnh hưởng Nhà chiến lược trưởng Nhà Trắng Steve Bannon khi ông này xem truyền thông như là “một đảng đối lập” của chính phủ.

Theo Politico, Nhà Trắng đang vật lộn để giữ kín các thông tin, tránh để xảy ra trường hợp gây tổn hại đến chính phủ như việc ông Michael Flynn phải từ chức cố vấn an ninh quốc gia vừa rồi. Bản thân ông Spicer mới đây đã yêu cầu nhân viên dưới quyền nộp lại điện thoại di động cá nhân và công việc để kiểm tra ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin ra ngoài, Politico cho biết ngày 26-2.

Cựu Tổng thống Bush cũng từng là một đối tượng chỉ trích của truyền thông thời ông còn lãnh đạo nước Mỹ. Tuy nhiên ông cho biết ông vẫn rất coi trọng các ưu điểm của một nền báo chí tự do và độc lập.

Phản pháo một loạt chính sách

Ông Bush đã dành 6 phút để phản bác các chính sách của ông Trump, đặc biệt là chính sách nhập cư. Theo ông, sắc lệnh cấm dân 7 nước Hồi giáo vào Mỹ của ông Trump là một sự phân biệt tôn giáo.

“Tôi nghĩ, một điều rất quan trọng là sức mạnh của chúng ta phải bảo vệ được quyền tự do tôn giáo của mỗi người. Nguyên tắc cơ bản của tự do là quyền tự do tín ngưỡng. Tôi cũng hiểu có sự xung đột tư tưởng ở đây, tuy nhiên người ra tay giết người vô tội không phải là nhân vật đại diện cho tôn giáo đó” – cựu Tổng thống Bush nói ông muốn có một chính sách nhập cư cởi mở và tôn trọng luật pháp.

Về chuyện Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, ông Bush nói rằng Mỹ cần điều tra kỹ thêm vai trò của Nga trong cuộc bầu cử, việc Nga tấn công mạng và rò rỉ các tài liệu chính trị nội bộ của Mỹ.

Cả ông Bush và cha ông, cựu Tổng thống George H. W. Bush hay còn gọi là Bush cha đều không ủng hộ ông Trump và từng nhiều lần chỉ trích ông Trump khi ông này còn tranh cử. Ông Jeb Bush, em trai cựu Tổng thống Bush con cũng tham gia tranh cử tổng thống cùng với ông Trump nhưng không thành công. Ông Trump cũng từng chỉ trích cha con nhà Bush trong thời gian tranh cử.