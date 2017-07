Đến lượt TQ và Triều Tiên bị nghi can thiệp bầu cử Mỹ

Theo tờ NY Daily News, trong một cuộc phỏng vấn của chương trình “Fox News Sunday” ngày 9-7, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus đã được yêu cầu làm rõ những gì thật sự đã diễn ra liên quan tới cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua.

Trong khi điện Kremlin nói rằng ông Trump đã chấp nhận lời bác bỏ can thiệp của ông Putin thì các quan chức Mỹ cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã nhấn mạnh yêu cầu ông Putin đưa ra câu trả lời. Liên quan tới vấn đề này trong cuộc phỏng vấn, ông Priebus nhấn mạnh dù thế nào đi nữa thì ông Trump vẫn còn tin rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử hồi năm ngoái.

“Họ (Nga) đã can thiệp cuộc bầu cử. Một điều khác mà ông Trump cũng nói là các nước khác cũng có can thiệp. Đúng vậy! Trung Quốc và Triều Tiên nhiều năm qua đã liên tục can thiệp. Do đó, ông Trump tin rằng Nga có khả năng thực hiện tất cả những hành động mà chúng ta đã được biết tới, nhưng ông ấy cũng tin rằng các quốc gia khác cũng có tham gia” – ông Priebus nói.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus. Ảnh: REUTERS

Rõ ràng câu trả lời của ông Priebus đã làm nảy sinh một tình tiết mới. Đây là lần đầu tiên một quan chức trong chính quyền ông Trump chính thức cáo buộc Trung Quốc và Triều Tiên can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ. Động thái này càng làm đậm nét các tuyên bố mơ hồ trước đây của ông Trump rằng “các quốc gia khác” đã cùng Nga tiến hành can thiệp.

Vị quan chức Nhà Trắng không trích dẫn bất kỳ bằng chứng nào để cũng cố cho tuyên bố của mình về việc Trung Quốc và Triều Tiên có can thiệp bầu cử. Hiện không rõ liệu ông Priebus đang nói đến cuộc bầu cử năm 2016 hay ông cho rằng Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã nhúng tay vào các cuộc bầu cử Mỹ trước đó.

Khi được tờ NY Daily News đặt câu hỏi về vấn đề này, Nhà Trắng trong một tuyên bố cho biết ông Priebus “đang nói về việc tấn công mạng nói chung, chứ không phải là thao túng bầu cử”. “Trung Quốc và Triều Tiên có một lịch sử lâu dài về các hoạt động tấn công mạng nhằm vào các cơ quan của Mỹ, bao gồm chính phủ, doanh nghiệp, trường học” – theo tuyên bố của Nhà Trắng.

Ít nhất bốn cơ quan tình báo của Nhà Trắng đã kết luận rằng Nga đã dẫn đầu một loạt cuộc tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016. Tuy nhiên, không báo cáo tình báo nào chính thức tuyên bố Trung Quốc và Triều Tiên cũng có nhúng tay.

Điều này làm dấy lên nghi vấn liệu phát ngôn của ông Priebus có thể được diễn giải ra sao. Và nếu đúng như vậy thì vị quan chức Nhà Trắng lấy được thông tin này từ đâu.