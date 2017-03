Giải mã nguyên nhân khủng bố thích tấn công nước Pháp

Tuy rằng việc điều tra vụ tấn công mới nhất này vẫn còn tiếp tục cho đến nay, lá cờ đặt bên cạnh đầu của nạn nhân Hervé C. mang dòng chữ đại diện cho tổ chức "Chahada" có khuynh hướng Hồi giáo lại tiết lộ ít nhiều về một cuộc tấn công khủng bố.Một câu hỏi được đặt ra là tại sao Pháp lại trở thành mục tiêu cho những kẻ khủng bố?

Có một vài gợi ý có thể giúp trả lời cho câu hỏi này. Trong đó, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là sự cam kết quân sự của Pháp chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và Iraq.

Ngoài ra, Pháp còn phát động chiến dịch diệt trừ nhóm Ansar Dine ở Mali và lệnh cấm che mặt tại nơi công cộng (một trong những thói quen của quân IS). Đồng thời, nước này còn can thiệp quân sự tại Afghanistan.

Đó là những nguyên nhân “chọc giận” nhóm khủng bố cực đoan, khiến quân “cờ đen” liên tục tung đòn tấn công vào nước Pháp.

Cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo

Việc tham gia vào liên minh chống IS ở Iraq và Syria là một trong những lý do chính khiến Pháp trở thành mục tiêu “ưu tiên” trong tầm ngắm của chiến binh thánh chiến. Sau các cuộc không kích đầu tiên của Lực lượng Không quân Pháp, nhóm khủng bố IS đã nhiều lần kêu gọi người Hồi giáo “tiêu diệt nước Pháp ở bất cứ đâu và bằng bất cứ giá nào”.



Một binh sĩ IS đang cầm một lá cờ trên tay

IS không ngần ngại cung cấp các nguồn lực tài chính rất lớn của mình cho các dịch vụ tuyên truyền nâng cao động lực chiến đấu của quân hồi giáo cực đoan. Mục đích là nhằm kích thích nhiều chiến binh cờ đen thực hiện các cuộc tấn công ngay trong quốc gia mà họ đang cư trú.

IS vốn đang kiểm soát một lãnh thổ rộng lớn ở Trung Đông. Đồng thời, IS còn kêu gọi và thu hút nhiều người nước ngoài đến các vùng cát cứ, gia nhập tổ chức thánh chiến. Trong số đó, theo truyền thông phương Tây, có đến 450 người Pháp. Sau khi “quân tình nguyện” cờ đen được đào tạo, họ tham gia quân đội của tổ chức IS hoặc cố gắng trở về nước bản địa để chuẩn bị cho các cuộc tấn công bất ngờ theo lệnh của cấp IS chỉ huy.

Can thiệp ở Sahel, Mali và cuộc chiến tranh ở Afghanistan

Các mối đe dọa và các cuộc tấn công vào nước Pháp cho đến nay không còn là vấn đề mới mẻ. Vào năm 2010, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP, nhà khoa học chính trị Jean-Pierre Bayard giải thích rằng nguyên nhân những kẻ khủng bố thích nhắm vào nước Pháp là do các chính sách đối ngoại của nước này.

Cụ thể, do cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đưa quân tham gia cuộc chiến ở Afghanistan cùng với liên minh quốc tế, khiến cơn thịnh nộ của Al Qaeda bị đánh thức.

Bên cạnh đó, vụ can thiệp vào Sahel, nhất là cuộc công kích al-Qaeda ở khu vực Maghreb Hồi giáo để giải phóng con tin Michel Germaneau, đã khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

Cuộc đấu tranh chống lại chế độ Gaddafi ở Libya đã khiến nhiều nhóm khủng bố có liên quan đến Al Qaeda và cả IS tăng cường lực lượng. Thậm chí, Al Qaeda và IS còn sử dụng các cuộc tranh luận trên mạng về lệnh che mặt ở Pháp làm công cụ để tuyên truyền tinh thần cực đoan để dân chúng chống lại nước Pháp.