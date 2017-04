Giẫm đạp trên đoàn tàu chở 1.200 người ở Mỹ

AP ngày 15-4 đưa tin, đêm 14-4 (giờ địa phương), chuyến tàu New Jersey Transit bị mắc kẹt trong một đường hầm sông Hudson trong gần ba giờ đồng hồ khi Amtrak gặp vấn đề với cáp điện treo cao. Một phát ngôn viên của New Jersey Transit cho biết cuối cùng chuyến tàu cũng đến trạm Penn của New York vào sáng sớm 15-4.



Cảnh sát dùng súng bắn điện khống chế một người đàn ông gây rối tại ga tàu khiến người ta tưởng là một vụ xả súng, dẫn đến giẫm đạp. Ảnh: AP

Ga tàu quá tải vì đoàn tàu bị mắc kẹt lại trở nên hỗn loạn hơn khi một cảnh sát Amtrak dùng súng bắn điện khống chế một người đàn ông gây rối. Cảnh sát New York cho biết việc cảnh sát dùng súng bắn điện dẫn đến những tin đồn thất thiệt về một vụ xả súng tại ga tàu. Người dân hét toáng lên, bỏ hết hành lý và bỏ chạy dẫn đến cảnh tượng giẫm đạp. Cửa hàng bách hóa Macy gần đó thấy vậy cũng vội đóng cửa. Vụ giẫm đạp khiến 16 người bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cảnh sát cho biết.





Hành khách nhốn nháo sau khi tàu bị mắc kẹt 3 giờ đồng hồ và hoảng loạn bởi tin đồn thất thiệt về một vụ xả súng. Ảnh: AP

Amtrak đêm 14-4 (giờ địa phương) co biết người đàn ông gây rối bị khống chế trên không phải là hành khách của chuyến tàu bị mắc kẹt đó. Người này đã bị tạm giam.



Việc mất điện tại đường hầm sông Hudson khiến các hoạt động trì trệ trong hơn một giờ đồng hồ. Nancy Snyder, phát ngôn viên của New Jersey Transit cho biết họ đang làm việc với Amtrak để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Còn Giám đốc điều hành New Jersey Transit, Steven Santoro gửi lời xin lỗi hành khách bị ảnh hưởng.

Vụ việc xảy ra ba tuần sau khi một tàu của Amtrak tại ga Penn bị trật đường ray, và diễn ra một tuần sau khi một tàu của New Jersey Transit cũng bị chệch bánh khỏi đường ray.