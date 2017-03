IS đe dọa trả thù Thủ tướng Đức Angela Merkel

Trong một video 5 phút mới đây, hai chiến binh IS nói tiếng Đức đã kêu gọi người Hồi giáo châu Âu tham gia vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) ở Syria và Iraq. Trong video họ đe dọa là sẽ khủng bố Đức và Áo.



Một trong những chiến binh IS trong video cũng đã chuyển thông điệp đến thủ tướng Đức Angela Merkel, rằng IS sẽ trả thù bà. Các chiến binh thánh chiến nói rằng việc trả thù sẽ đền cho "máu của người Hồi giáo…đã đổ tại Afghanistan," vì sự tham gia của Đức trong các hoạt động chống khủng bố và cung cấp các lô hàng vũ khí cho những người chiến đấu chống lại IS.

Hai người Hồi giáo trong đoạn video được giới truyền thông Đức xác định là Abu Omer al-Almani đến từ Đức và Mohamed Mahmoud, một người Áo đến từ Vienna.



Thủ tướng Đức Angela Merkel (ảnh: Reuters)

Theo tiết lộ, Mahmoud trước đó đã lãnh án tù 4 năm ở Áo vì ủng hộ Al-Qaeda, và sống ở Đức sau đó, nhưng đã rời Đức vào năm 2012 vì sợ bị trục xuất. Ông đã bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt và sau đó bị bỏ tù vài tháng, rồi ra tù và gia nhập IS hồi năm ngoái.

Theo ước tỉnh của Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière hồi tháng Ba, khoảng 650 người Đức đã rời khỏi nước này để tham gia IS.