IS đòi chiếm dải Gaza, 'nhổ tận gốc' đồng minh của Mỹ

Theo tờ The Guardian, hiếm khi nào tổ chức IS lại đưa ra một lời thách thức công khai như thế này nhắm vào tổ chức Hamas.

Trong thời gian qua, tổ chức thánh chiến Palestine này đã đồng ý hòa hoãn với Israel và bắt tay với đối thủ chính trị tại Palestine là phong trào Fatah, vốn nhận được sự ủng hộ của Mỹ.



Thành viên của binh đoànIzz ad-Din al-Qassam, lực lượng vũ trang của phong trào Hamas, tham gia diễu binh tại Gaza hôm 29-6 vừa qua (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong đoạn phim tuyên bố thách thức, phía IS đe dọa “sẽ nhổ tận gốc” nhà nước của người Do Thái [Israel] và cả tổ chức Hamas lẫn Fatah. IS cũng tuyên bố sẽ áp dụng luật Hồi giáo sharia trên toàn Gaza.

Trong thời gian qua, IS đã tiến hành hoạt động rất mạnh mẽ không chỉ tại Iraq và Siyra, mà trên phạm vi toàn khu vực. Tổ chức cực đoan này đã nhận trách nhiệm cho các vụ khủng bố liên tiếp tại Ai Cập, Lybia, Tunisia và Yemen.



Hiện trường vụ đánh bom tại Sana’a (Yemen) hôm 30-6 mà IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Cả Hamas và tổ chức IS đều là các tổ chức Hồi giáo chống nhà nước Israel một cách cực đoan. Tuy nhiên, Hamas chỉ gói gọn phạm vi hoạt động tại Palestine, trong khuôn khổ chủ nghĩa dân tộc Palestine, chứ không có tham vọng gây chiến toàn khu vực Trung Đông như IS.