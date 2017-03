IS vượt rào an ninh sân bay thế nào?

Sân bay quốc tế Ataturk ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) là một trong những sân bay được bảo vệ an ninh cẩn mật nhất thế giới. Vậy ba tên khủng bố vượt qua hàng rào an ninh sân bay thế nào?

Theo The Guardian, cách lối vào sân bay Ataturk 500 m có một trạm kiểm soát. Xe cộ chạy vào có dấu hiệu khả nghi đều bị dừng lại để kiểm tra. Bên trong sân bay là các tổ cảnh khuyển tuần tra.

Theo điều tra ban đầu, ba tên khủng bố trang bị súng trường Nga và thắt lưng chất nổ đi xe taxi vượt qua được trạm kiểm soát bên ngoài.

Chúng đến khu vực chờ đi-chờ đến rồi vào khu vực đăng ký chuyến bay. Từ đây chúng lấy súng ra và nã đạn vào đám đông. Sau đó, ba tên tản ra ba vị trí khác nhau gồm tầng trệt, tầng một và gần lối ra phía ngoài sân bay.

Ông Ali Onaner, cố vấn tại Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Pháp, phát biểu trên kênh truyền hình Pháp BFMTV: “Có kiểm soát an ninh ở lối vào nhà ga sân bay Ataturk. Nhưng không may an ninh 100% thì không có”.

Chuyên gia Robert Haddon thuộc văn phòng Frost & Sullivan nhận xét dù sao chăng nữa, hai trong ba vụ nổ bom tự sát đã xảy ra bên ngoài nhà ga hoặc gần lối vào nhà ga.





Hình ảnh đầu tiên cho thấy một tên khủng bố đang vào sân bay. Ảnh: DAILY MAIL

Điều này cho thấy hệ thống an ninh đã góp phần hạn chế bọn khủng bố vào đến khu vực đông người hơn như khu kiểm tra hộ chiếu hay các quầy đăng ký.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin gần 20 ngày trước vụ đánh bom, cơ quan tình báo đã gửi thư thông báo đến các cơ quan chính phủ về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công như thế.

Đài truyền hình CNN đưa tin trong thư của cơ quan tình báo có nêu các mục tiêu bị đe dọa khủng bố, trong đó có sân bay Ataturk.

Trong khi đó, tại một cuộc hội thảo ở Washington ngày 29-6 (giờ địa phương), Giám đốc CIA John Brennan tuyên bố vụ tấn công sân bay Ataturk chắc chắn mang dấu ấn Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trước đó, Tổng thống Obama và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cũng khẳng định như thế.

Ông John Brennan cảnh báo IS cũng có thể tiến hành các vụ tấn công tương tự ở Mỹ.

Ông nói: “Tôi bày tỏ quan ngại với quan điểm của người làm công tác tình báo chuyên nghiệp đã nghiên cứu năng lực của IS… và quyết tâm của chúng nhằm sát hại nhiều người và tổ chức tấn công ở nước ngoài”.

Ông ghi nhận trong phần lớn trường hợp, IS không bao giờ lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông nhận xét bọn IS tấn công để phát tín hiệu cho Thổ Nhĩ Kỳ nhưng trong thâm tâm không muốn phá hỏng các mối liên hệ với một số nhân vật chúng mong muốn hậu thuẫn.

Báo Slate giải thích IS không muốn gây ấn tượng chúng đang đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do vì Thổ Nhĩ Kỳ là đầu mối quan hệ duy nhất của IS với thế giới.

Báo chí cho rằng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và IS có mối quan hệ đặc biệt. 10% dân số Thổ Nhĩ Kỳ không xem IS là tổ chức khủng bố. IS ít khi nhắm đến người dân Thổ Nhĩ Kỳ mà chỉ nhắm đến người Kurd hay người nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi.