Khô hạn khốc liệt, lửa hoành hành ở bang California

Thống đốc bang Jerry Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Ông nói: “Khô hạn gay gắt và khí hậu khắc nghiệt hầu như đã biến toàn bộ bang California trở thành chảo lửa”.

Đám cháy lớn nhất xảy ra ở vùng Lower Lake (San Francisco). Ba căn nhà bị cháy rụi. 450 căn đang bị lửa đe dọa. Lực lượng cứu hỏa chỉ mới khống chế 5% diện tích cháy. Lửa lan rất nhanh. Báo Los Angeles Times đưa tin nhiều km quốc lộ đã được phong tỏa do các đám cháy. Trong khi đó, thi thể của nhân viên cứu hỏa David Ruhl đã được tìm thấy. Trước đó, nhân viên cứu hỏa này đã mất tích trong khi tham gia chữa cháy.

Cháy xảy ra từ nhiều tuần nay nhưng lực lượng cứu hỏa không thể dập tắt hoàn toàn. Tại bang California, cháy ngày càng gia tăng do nạn khô hạn lịch sử kéo dài bốn năm nay. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra hơn 3.400 đám cháy, tức tăng hơn 1.000 đám cháy so với số đám cháy bình quân trong năm. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng 900 đám cháy.

D.THẢO