Làng giải trí Mỹ cùng lúc mất đi hai thiên tài

Thiên tài âm nhạc qua đời ở tuổi 57



Prince Rogers Nelson, thường được biết với nghệ danh Prince, nổi lên từ thập niên 1980 với các ca khúc như Kiss và Purple Rain được phát hiện bất tỉnh trong thang máy Paisley Park Studios tại Chanhassen, Minnesota.

Các nhân viên cấp cứu đã cố gắng thực hiện hồi sức cho ông nhưng không thành công. Cảnh sát địa phương cho biết Prince bị tuyên bố chết vào lúc 10 giờ 7 phút sáng 21-4.

Cảnh sát hiện đang điều tra về cái chết của vị ca sĩ lừng danh này.

Thông tin về cái chết của Prince nhanh chóng trở thành niềm tiếc nuối lan tỏa trên cộng đồng mạng. Nhiều người đã đến nhà riêng của ông để chia buồn.



Prince, người sáng lập dòng nhạc Minneapolis sound, qua đời ở tuổi 57.

Trong hôm 21-4, các cửa hàng đĩa ca nhạc đã bán sạch nhiều album và các vật tưởng niệm Prince. Nghệ sĩ Whoopi Goldberg còn so sánh cái chết của ông “nghe như tiếng chim bồ câu than khóc”, tức lời của một ca khúc đỉnh của ông hồi thập niên 1980.

Tại đại lộ số 1, đông đảo người hâm mộ đã đến thăm viếng câu lạc bộ khiêu vũ Minneapolis được Prince sử dụng trong bộ phim Purple Rain. Nhiều người để lại hoa, thiệp và nến ở vỉa hè trước câu lạc bộ và chụp ảnh tên ông trên bức tường.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama cũng phát biểu về cái chết của Prince: “Là một trong những nhạc sĩ tài năng và vang dội nhất trong thời đại của chúng ta, Prince đã làm được tất cả. Nhạc Funk, R&B, Rock and Roll. Ông là một người chơi nhạc cụ đa tài, một thủ lĩnh ban nhạc tuyệt vời và một người biểu diễn sống động.”

Theo Fox News, trước khi qua đời, ông đang bị cảm cúm. Vào tháng này, sau một buổi biểu diễn, ông đã bị đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện thuộc bang Illinois. Tuy nhiên, người đại diện của Prince cho biết ông đã ổn và đang ở nhà.

Prince nổi lên trong giới âm nhạc nhờ chất giọng và bản chất cực kỳ độc đáo của ông. Ông là người tiên phong trong dòng nhạc Minneapolis sound, một sự hòa phối giữa funk, pop, synth và rock and roll.

Năm 1984, ông cho ra mắt bộ phim Purple Rain nói về một nghệ sĩ giàu cảm hứng song có một cuộc sống gia đình không mấy bằng phẳng. Bộ phim đã cho khán giả thấy được tài năng của ông trong lĩnh vực âm nhạc và giành giải Bản nhạc gốc trong phim xuất sắc nhất của Giải thưởng Viện Hàn lâm.

Cho đến cuối đời, Prince đã giành được bảy giải Grammy và được hơn 30 đề cử. Ông có năm đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng và 14 ca khúc lọt vào top 10.

Đạo diễn series “Bond” qua đời ở tuổi 93

Guy Hamilton, người đã thực hiện bốn bộ phim về điệp viên 007, vừa qua đời tại Majorca, thọ 93 tuổi. Bệnh viện trên đảo Majorca cho biết nhà làm phim qua đời vào ngày 20-4.

Diễn viên Roger Moore, người thủ vai James trong phim Live and Let Die cho biết: “Tôi cực kỳ, cực kỳ buồn khi nghe tin đạo diễn tuyệt vời Guy Hamilton đã đi đến phòng biên tập phim trên thiên đường.”

Guy Hamilton đã đạo diễn các bộ phim Goldfinger, Diamonds are Forever, Live and Let Die và The Man with the Golden Gun. Ngoài ra, ông còn làm việc với tài tử gạo cội Michael Caine trong phim Funeral in Berlin và đạo diễn hai bộ phim lấy cốt truyện của Agatha Christie là “The Mirror Crack’d" và "Evil Under the Sun".

Trong vai trò là đạo diễn loạt phim Bond, ông từng cho biết công thức để loạt phim này còn tồn tại chính là “mọi người tham gia thực hiện đều không lười biếng. Tôi làm việc rất chăm chỉ. Tôi cũng bắt người khác phải làm việc chăm chỉ.”



Đạo diễn loạt phim Bond Guy Hamilton qua đời ở tuổi 93.

Loạt phim Bond dưới tay ông đạo diễn được đánh giá là thời kỳ vàng của 007.

Thời niên thiếu, ông đi học tại Anh song gia đình lại ở bên Pháp. Trong những năm 1930, ông khởi đầu sự nghiệp điện ảnh tại Pháp bằng một chân chạy bàn trong studio. Nhờ đó, ông đã “khám phá ra cách một studio vận hành”.

Ông trở thành trợ lý của đạo diễn Carol Reed sau Thế chiến II và trở thành đạo diễn không lâu sau.