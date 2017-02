Liên tiếp các ứng viên từ chối về dưới trướng ông Trump

Chính quyền ông Trump được cho là đã đề nghị Phó Đô đốc hải quân về hưu Robert Harward đảm nhận vị trí cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, sau khi ông Michael Flynn từ chức vì các cáo buộc liên quan đến mối quan hệ với Nga.

Ông Flynn bị phát hiện đã tự ý gọi điện thoại cho đại sứ Nga tại Mỹ, đồng thời “báo cáo chưa đầy đủ” với Phó Tổng thống Mike Pence về nội dung cuộc trò chuyện trên.



Tuy nhiên, tờ New York Times hôm 16-2 đưa tin ông Robert Harward, phó đô đốc về hưu và là cựu đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ, đã từ chối tiếp nhận chức vụ này, với lý do về gia đình và tài chính.

“Công việc này đòi hỏi phải có sự tập trung 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và cam kết làm đúng như vậy” - ông Harward cho biết trong một tuyên bố. “Tôi không thể thực hiện cam kết đó”.

Ông Robert S. Harward, Phó đô đốc về hưu và cựu đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ, đã từ chối đề cử trở thành cố vấn an ninh quốc gia. Ảnh: US Marines



Theo ông Harward, sau khi rút lui khỏi sự nghiệp quân sự kéo dài 40 năm, ông đã có thời gian để giải quyết các vấn đề tài chính và gia đình. Những việc này trở thành thách thức nếu ông tiếp nhận một vị trí mới. Ông Harward được cho là đã viết thư cho ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis để truyền đạt quyết định trên.

The New York Times dẫn lời hai quan chức an ninh quốc gia cho biết thật ra ông Harward đã được để mắt đến cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia từ trước đây vài tuần, tuy nhiên ông chỉ thật sự được đề cử sau khi vụ bê bối của ông Michael Flynn làm náo loạn Nhà Trắng.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận với Harward, ông sẽ khó mà đảm nhận vị trí trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nếu như ông Trump không đảm bảo cho ông toàn quyền điều hành, mà không có sự can thiệp của các cố vấn chính trị của ông Trump.

Trước đó một ngày, một ứng viên khác cũng từ chối về dưới trướng ông Trump. Theo The New York Times, ông Andrew Puzder, 66 tuổi, Giám đốc điều hành của một chuỗi thức ăn nhanh, hôm 15-2 đã tuyên bố rút khỏi đề cử trở thành Bộ trưởng Lao động trong nội các mới của ông Trump.



Ông Andrew F. Puzder, ứng cử viên cho vị trí bộ trưởng Lao động trong chính quyền ông Trump, đã tuyên bố rút lui khỏi vị trí này hôm 15-2. Ảnh: NYT

Trong thông cáo gửi tới truyền thông Mỹ, ông Puzder nói quyết định rút lui “sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận với gia đình”. Thông báo trên Twitter, ông Puzder viết: “Tôi sẽ rút khỏi việc được đề cử làm bộ trưởng Lao động. Tôi rất vinh dự khi được cân nhắc và tôi biết ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi”. Nhà Trắng hôm 15-2 cũng đã xác nhận sự ra đi này.



Đảng Dân chủ và nhóm phản đối đã ca ngợi quyết định của ông Puzder là một chiến thắng đối với người lao động Mỹ. Những tranh cãi liên quan tới ông Puzder dấy lên thời gian qua bởi vì Bộ Lao động thường được xem là cơ quan bảo vệ quyền lợi cho công nhân, trong khi đó ông Puzder lại dính hàng loạt rắc rối liên quan đến vấn đề này.

Ông từng lên tiếng chống lại quy định mức lương tối thiểu cho người lao động, từng bị công nhân kiện cáo về việc cắt xén tiền lương và vấn nạn lạm dụng tình dục nơi làm việc. Ông Puzder cũng từng thừa nhận không đóng thuế cho một nhân viên không có giấy tờ và đối mặt với những rắc rối về một vụ ly hôn nhiều năm trước.

Sự rút lui của ông Robert Harward và ông Andrew Puzder như phản ánh thêm những biến động liên tục trong Nhà Trắng thời gian gần đây, đặc biệt là sau việc ông Michael Flynn từ chức vì các cáo buộc liên quan đến Nga.

Ông Trump được cho là đang cân nhắc đề cử ông David H. Petraeus, cựu Giám đốc CIA, cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia, và các ứng cử viên khác cho chức bộ trưởng Lao động.