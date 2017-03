Luật về an ninh Nhật có gì mới?

- Báo Washington Post đưa tin Mỹ là đồng minh an ninh quan trọng nhất của Nhật và một số nước đã khen ngợi quyết định của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về mở rộng vai trò của lực lượng phòng vệ Nhật, bởi như vậy Nhật đã góp phần ủng hộ cho hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại Mỹ, các nhà lãnh đạo hai đảng thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Quân lực Thượng viện đã cùng ra thông cáo chung ghi nhận từ bây giờ Nhật đã giữ vai trò quan trọng hơn an ninh khu vực và thế giới. Thông cáo chung nêu rõ: “Các đạo luật Nhật mới thông qua hôm nay sẽ góp phần cho hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách củng cố liên minh cần thiết giữa hai nước chúng ta”. Thông cáo chung ghi nhận Mỹ nóng lòng muốn hợp tác với Nhật dựa trên Hướng dẫn Hợp tác quốc phòng sửa đổi Mỹ-Nhật. Hướng dẫn này được hai nước thông qua hồi tháng 4, mở đường cho lực lượng phòng vệ Nhật tham gia khi xảy ra thảm họa, các chiến dịch hòa bình, phòng thủ chống tên lửa và nhiều công tác quân sự khác. Báo nhận định Trung Quốc không muốn nhìn thấy Nhật củng cố hợp tác về an ninh với Mỹ trong khu vực. - Ngày 19-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát thông cáo báo chí phản ứng trước sự kiện Thượng viện Nhật thông qua hai dự luật về an ninh. Thông cáo ghi nhận đây là biện pháp vô tiền khoáng hậu Nhật tiến hành trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Thông cáo yêu cầu Nhật “rút kinh nghiệm lịch sử, lắng nghe tiếng nói của người dân và cộng đồng quốc tế, chú ý đến những quan ngại về an ninh của các nước láng giềng”. Thông cáo yêu cầu Nhật tiếp tục đi theo con đường phát triển hòa bình và hành động cẩn trọng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố các luật Nhật mới thông qua đi ngược khuynh hướng thời đại là cổ súy hòa bình, phát triển và hợp tác. Bộ Quốc phòng cho rằng các nước lo ngại Nhật duy trì tâm lý chiến tranh lạnh, củng cố quan hệ đồng minh quân sự và âm mưu đưa thêm quân ra nước ngoài. Theo AFP, lực lượng phòng vệ Nhật gồm khoảng 227.000 quân, tức 10 lần ít hơn Trung Quốc (2,33 triệu quân) và Mỹ (1,43 triệu quân).