Máu và tiền!

Trung Quốc sẽ mở chiến dịch kiểm tra hóa chất và chất nổ trên toàn quốc. Hôm 14-8, Quốc vụ viện Trung Quốc phát thông cáo kêu gọi cả nước phải rút ra bài học sâu sắc về thảm họa cháy nổ tại kho hóa chất của Công ty TNHH Thụy Hải ở cảng Thiên Tân tối 12-8.

Kho hàng ở Thiên Tân vi phạm quy định

Hình ảnh về vụ nổ kho hóa chất ở cảng Thiên Tân được đưa lên mạng Internet đã cho thấy mức độ kinh hoàng với khối cầu lửa cao ngất, các dãy xe ô tô cháy rụi, các đống container bị quăng quật nằm ngổn ngang.

Trong lúc cơ quan điều tra ở Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ nổ, Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) khẳng định kho hóa chất được xây dựng trong cảng Thiên Tân là vi phạm các quy định về an toàn công nghiệp.

Theo quy định, các kho chứa các chất nguy hiểm phải được xây dựng xa khu dân cư và trục giao thông tối thiểu 1.000 m. Trong khi đó, gần kho hóa chất của Công ty Thụy Hải có hai bệnh viện và một sân bóng đá. Trong phạm vi dưới 1.000 m có hai chung cư và nhiều đường sá.

Nhân Dân Nhật Báo kết luận: “Trong điều kiện bình thường, kho hóa chất của Công ty Thụy Hải chắc chắn sẽ không bao giờ vượt qua được công tác kiểm tra về môi trường”.

Trước vụ nổ kho hóa chất ở Thiên Tân, lúc 19 giờ 50 tối 11-8 đã xảy ra một vụ nổ tại mỏ than ở huyện Phổ An (tỉnh Quý Châu) làm 13 người chết.

Trước đó, vào tháng 8-2014, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở huyện Côn Sơn (TP Tô Châu). 146 người thiệt mạng và 180 người bị thương.

Lực lượng phòng độc hóa học vào hiện trường ở cảng Thiên Tân. Ảnh: THX

Những hồi chuông báo tử

Trung Quốc có bốn TP trực thuộc trung ương gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh và Thiên Tân. Bởi thế từ vụ nổ ở Thiên Tân, báo chí đã dóng hồi chuông báo động.

Nếu tính tất cả tai nạn (từ ngập hầm mỏ, cháy, hỏng hóc máy móc đến rò rỉ khí đốt hay hóa chất), từ đầu năm đến nay đã xảy ra 316 tai nạn. Lĩnh vực mang tai tiếng nhiều nhất là mỏ than. Trong năm 2014 đã có 931 người chết trong các tai nạn ở mỏ than, giảm 11% so với năm trước.

Báo Les Echos (Pháp) nhận định tai nạn công nghiệp thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc do nhiều nguyên nhân.

- Các tiêu chuẩn về an toàn công nghiệp không được tôn trọng đầy đủ do các nhân viên không được đào tạo hoặc đào tạo không đầy đủ.

- Các nhân viên phụ trách kiểm tra an toàn công nghiệp đã nhận tiền lót tay để cho qua các sai phạm.

- Nhà xưởng được xây dựng với vật liệu không bảo đảm tiêu chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn tại nhà máy phụ tùng ô tô ở huyện Côn Sơn là do tia lửa phát sinh trong phòng kín đầy bụi bay lơ lửng dẫn đến phát nổ. Tân Hoa xã dẫn lời một công nhân nhà máy thuật lại: “Có thanh tra nhưng khi thanh tra xong rồi thì không ai chú ý đến các quy định về an toàn nữa”.

AFP nhận định tình trạng phổ biến ở Trung Quốc là xuê xoa cho an toàn công nghiệp để tập trung kiếm lợi nhuận.

Phạt nặng cũng không giảm tai nạn

Sau tai nạn tại nhà máy phụ tùng ô tô ở huyện Côn Sơn, 18 người đã bị truy tố gồm các lãnh đạo nhà máy và các quan chức chính quyền địa phương. 214 nhà máy bị ngừng hoạt động vì ô nhiễm bụi.

Từ đó, Trung Quốc đã tăng cường củng cố công tác bảo đảm an toàn công nghiệp. Các doanh nghiệp có trên 100 công nhân phải lập một vị trí cán bộ về an toàn làm việc toàn thời gian. Vai trò của công đoàn cũng được củng cố.

Ngoài ra, hình phạt đối với người vi phạm cũng tăng đáng kể. Nếu để xảy ra tai nạn nghiêm trọng (10-30 người chết, 50-100 người bị thương hoặc thiệt hại 50-100 triệu nhân dân tệ), mức tiền phạt tăng lên tối đa 20 triệu nhân dân tệ thay vì 100.000 nhân dân tệ như trước.

Mức phạt tăng nặng hơn và chú trọng phạt cá nhân người đứng đầu chứ không phải pháp nhân doanh nghiệp. Người đứng đầu doanh nghiệp có thể bị phạt 30%-80% thu nhập hằng năm và bị cấm giữ chức vụ lãnh đạo trong doanh nghiệp cùng lĩnh vực.

Tạp chí The Diplomat (Nhật) nhận định: “Thách thức hiện nay của Trung Quốc là thuyết phục chính quyền các địa phương rằng áp dụng quy định về an toàn sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn là nhắm mắt trước lợi ích của các doanh nghiệp địa phương sai phạm”. Lời cảnh tỉnh này rốt cuộc không có tác dụng!