Máy bay Ai Cập bị đánh bom?

Hãng hàng không EgyptAir được thành lập cách đây 84 năm, đã tham gia Liên minh Ngôi sao (Star Alliance có trụ sở ở Đức), một trong ba liên minh các hãng hàng không trên thế giới. Hiệp hội Các hãng hàng không châu Phi đã từng bình chọn EgyptAir là hãng hàng không châu Phi tốt nhất năm 2008. Báo Le Figaro đưa tin EgyptAir có giấy phép phục vụ trên toàn châu Âu, nghĩa là đã được chứng nhận là hãng hàng không an toàn. EgyptAir bắt đầu làm ăn sa sút do phong trào biểu tình mùa xuân Ả Rập từ cuối năm 2010 và tình hình bất ổn chính trị ở Ai Cập. Tính tổng cộng từ năm 2012 đến 2014, EgyptAir mắc nợ hơn 6,7 tỉ USD. Năm 2014, EgyptAir phải cắt giảm 10% nhân viên. Trong quá trình thương lượng về lương với hãng hồi tháng 5-2015, 224 phi công đã đưa đơn tập thể xin nghỉ việc. Mặc dù làm ăn khó khăn nhưng EgyptAir thông báo vẫn vận chuyển 8,4 triệu hành khách mỗi năm. ____________________________________ 56 hành khách đi trên chuyến bay MS804 thuộc các quốc tịch Ai Cập (30 người), Pháp (15 người), Iraq (hai người) và các nước Canada, Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan, Chad, Algeria mỗi nước một người theo số liệu do hãng hàng không Ai Cập EgyptAir cung cấp.