Một nhà báo Nhật bị khủng bố ở Syria bắt cóc và đòi tiền chuộc

Theo NBC News, Tổ chức phóng viên không biên giới cho biết nhà báo Jumpei Yasuda có thể sẽ bị giết nếu chính phủ Nhật không đưa tiền chuộc.

Hôm 23-12, Tổ chức phóng viên không biên giới đưa tin Yasuda được cho là bị một nhóm vũ trang ở khu vực do Mặt trận Nusra có liên kết với tổ chức khủng bố al Qaeda bắt cóc khi vào lãnh thổ Syria chỉ được vài giờ vào đầu tháng 7. Tổ chức này còn kêu chính phủ Nhật hãy “hành động nhanh chóng”, làm mọi thứ có thể để Yasuda được thả.



Nhà báo Nhật Jumpei Yasuda trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 2-2015. Ảnh: AP

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay ông nắm được các thông tin về vụ bắt cóc Yasuda nhưng từ chối bình luận chi tiết.

“Đảm bảo an toàn cho công dân của chúng tôi là một trách nhiệm quan trọng của chính phủ. Chúng tôi đang hết sức nỗ lực thực hiện bằng nhiều biện pháp, kể cả việc sử dụng các nguồn thông tin khác nhau” - ông nói.

Tổ chức phóng viên không biên giới cho biết một trong các lý do để Yasuda đi tới Syria là để thu thập tư liệu về vụ hành quyết nhà báo tự do Kenji Goto, người bị IS hành hình vào tháng 1-2015.

Lần cập nhật trang mạng cá nhân gần đây nhất của Yasuda là ngày 20-6. Lần đó, anh nói rằng anh sẽ không tiết lộ tung tích của mình để tránh bị can thiệp từ các nguồn tin không xác định.

“Tôi coi trọng việc thiết lập một hệ thống thành viên trong một thời gian nhất định để chia sẻ những bài viết của tôi nhưng điều này dường như quá nguy hiểm và không thể” - Yasuda nói trên trang cá nhân.

Được biết nhà báo Kenji Goto và doanh nhân Nhật Bản Harun Yukawa bị IS hành quyết hồi tháng 1-2015. Trong đoạn video đăng tải trên Internet, trước khi hành quyết Kenji Goto, IS cho biết chúng sẽ săn lùng người Nhật ở bất cứ nơi nào mà họ hiện diện. Sau đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã khuyến cáo công dân nước mình không nên đi tới Syria.

Có tổng cộng 54 nhà báo hiện đang bị bắt làm con tin trên toàn thế giới, trong đó có 26 người bị bắt ở Syria, theo Al Jazeera.