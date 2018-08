Mỹ bắt 2 công dân Iran bị cáo buộc làm gián điệp

Ngày 20-8, hai công dân nam giới Iran bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố cáo buộc làm gián điệp cho Iran tại Mỹ.



Ông Ahmadreza Mohammadi-Doostdar, 38 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ-Iran và ông Majid Ghorbani, 59 tuổi, công dân Iran sống tại bang California (Mỹ) bị bắt ngày 9-8. Cả hai đều bị cáo buộc hoạt động do thám cho chính phủ Iran.

Hai người này đã do thám một cơ sở Do Thái và thu thập thông tin về những người ủng hộ nhóm Mujahideen-e Khalq (MEK), một nhóm đối lập nằm trong danh sách khủng bố lật đổ chính phủ của Iran. Nhóm MEK cũng từng bị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách khủng bố, đến năm 2012 mới dỡ bỏ.



Các thành viên của nhóm đối lập Mujahideen-e Khalq đang trấn giữ một con đường dẫn tới trụ sở chính của nhóm tại TP Baqubah, thủ phủ lãnh thổ Diyala (Iraq) tháng 5-2003. Ảnh: AP



Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Doostdar đi từ Iran sang Mỹ để thu thập thông tin tình báo về các tổ chức được cho là kẻ thù của chính phủ Iran. Trong số này có các nhóm lợi ích của Israel và Do Thái cũng như những người có liên quan đến nhóm đối lập MEK nói trên. Từ tháng 7-2017, ông Doostdar đã do thám và chụp ảnh các thiết bị an ninh của Rohr Chabad House - một cơ sở Do Thái chính thống tại TP Chicago, bang Illinois (Mỹ).

Phần mình, ông Ghorbani đã tham dự một buổi gặp mặt của nhóm đối lập MEK nhằm phản đối chính phủ Iran vào ngày 20-9-2017. Tại đây, ông đã chụp ảnh những người người tham gia để bán cho ông Doostdar với giá 2.000 USD. Các bức ảnh kèm ghi chú viết tay về những người tham gia sự kiện này đã được tìm thấy trong hành lý của ông Ghorbani tại một sân bay Mỹ khi ông này đang trên đường về Iran vào tháng 12-2017.

Hồi tháng 5-2017, ông Ghorbani cũng từng chụp ảnh các diễn giả và người tham gia một hội nghị về nhân quyền của nhóm MEK tại Washington. Sau đó, ông Ghorbani thảo luận với ông Doostdar về các phương thức bí mật để chuyển các thông tin trên về Iran.