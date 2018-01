Mỹ bắt nhân viên CIA 'chỉ điểm' cho Trung Quốc

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ ngày 16-1 cho biết một cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vừa bị bắt giữ tại sân bay quốc tế John F. Kennedy tối 15-1 vì các cáo buộc thu thập trái phép thông tin tuyệt mật.



Theo bản khai từ một đặc vụ FBI, cựu nhân viên CIA này tên Jerry Chun Shing Lee, công dân Mỹ, năm nay 53 tuổi, từng phục vụ trong quân đội Mỹ thời gian từ năm 1982-1986, bắt đầu làm việc cho CIA từ năm 1994 đến 2007. Thời gian sau ông Lee chuyển sang Hong Kong sống.

Ông Lee rời khỏi Hong Kong vào tháng 8-2012 di chuyển đến bắc Virginia (Mỹ) để sống cùng gia đình. Nhận thấy ông Lee quay trở lại Mỹ, FBI bắt đầu theo dõi và điều tra.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, năm 2012, đặc vụ FBI từng khám xét một số phòng khách sạn ông Lee ở tại các bang Virginia và Hawaii trong quá trình ông này di chuyển qua lại giữa Hong Kong và Mỹ. Đặc vụ FBI phát hiện ông Lee có hai cuốn sổ nhỏ viết tay nhiều thông mật nhiều cấp độ, trong đó có ít nhất một trang chứa thông tin thuộc hàng tuyệt mật, chi tiết tên thật và số hiệu của những nhân viên được CIA tuyển làm đặc tình, các cuộc gặp, địa điểm gặp, nơi ở của các đặc tình. Hai cuốn sổ được bọc kỹ trong một túi nhựa du lịch đặt trong hành lý của ông này. Theo FBI, “tiết lộ các thông tin này có thể gây tổn thất cực kỳ lớn đến an ninh quốc gia của Mỹ”.



CIA vừa bắt một cựu nhân viên cung cấp thông tin mật cho Trung Quốc. Ảnh: AFP



Sau đó, năm 2013, ông Lee từng bị FBI thẩm vấn năm lần nhưng không hề nói về chuyện mình sở hữu hai cuốn sách này. Trong thời gian này ông Lee có gặp một số cựu đồng nghiệp CIA.

Reuters chỉ nói ông Lee bị bắt vì thu thập trái phép thông tin mật, tuy nhiên New York Times cho biết điểm đến của các thông tin mật ông Lee thu thập từ CIA là Trung Quốc.

Theo New York Times, thông tin ông Lee tiết lộ cho phía Trung Quốc đã dẫn đến một cuộc truy quét những người cung cấp tin tức cho CIA tại Trung Quốc bắt đầu từ năm 2010. Hay nói cách khác, ông Lee là trung tâm của cuộc truy quét gián điệp nhị trùng kéo dài nhiều năm này tại Trung Quốc.

Một điều tra của New York Times năm ngoái cho thấy Trung Quốc đã giết hoặc bỏ tù khoảng 18-20 đặc tình CIA trong thời gian 2010-2012 sau một đợt rò rỉ thông tin quy mô lớn của CIA. Ban đầu CIA nghĩ có thể Trung Quốc tấn công vào hệ thông liên lạc của CIA và có được thông tin. Nhưng điều tra sau đó cho thấy khả năng lớn là do rò rỉ từ bên trong, có thể là từ một cựu nhân viên phân tích CIA từng phụ trách địa bàn Trung Quốc. Tuy nhiên, thời điểm đó New York Times nói CIA chưa có đủ chứng cứ để quy kết cụ thể người nào, CIA chưa chính thức thông báo ông Lee là nhân vật có vai trò chính trong tiết lộ hoạt động CIA ở Trung Quốc.

Trong ngày 16-1, ông Lee đã được đưa đến trình diện tòa án ở tòa sơ thẩm Brooklyn (New York), bị truy tố tội thu thập bất hợp pháp thông tin quốc phòng, vi phạm điều khoản giữ bí mật đã ký với CIA khi vào làm việc. Thẩm phán đề nghị giam giữ không bảo lãnh. Luật sư chỉ định đại diện cho ông Lee không bình luận.

Sau phiên tòa này ông Lee sẽ được di chuyển về xét xử ở bang Virginia. Ông Lee có thể bị 10 năm tù nếu bị kết luận có tội.