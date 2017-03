Mỹ hỗ trợ Nhật Bản chống tin tặc từ Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật tới Washington vào tháng 4-2015

“Chúng tôi lưu ý mức độ tinh vi đang tăng cao của những tác nhân độc hại trên mạng, bao gồm cả các tác nhân vô chính phủ lẫn những tổ chức được nhà nước hỗ trợ,” thông báo chung của Nhóm Chính sách An ninh mạng Nhật – Mỹ cho biết.

Phần mở rộng mới của “chiếc dù” an ninh mạng Mỹ chở che cho Nhật Bản là một phần của lộ trình thắt chặt thêm quan hệ song phương mà Mỹ đã công bố vào cuối tháng 4, trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới Washington.

Cả Trung Quốc và Triều Tiên đều được Nhật coi như nguồn gốc tiềm tàng của những đe dọa an ninh mạng. Nhật hiện vẫn chậm hơn so với Mỹ trong việc xây dựng một chương trình an ninh mạnh mẽ.



Nhân viên an ninh mạng của Bộ An ninh nội địa Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong khi có 6.000 nhân viên thuộc Nhà Trắng đang thực hiện công tác bảo mật, Nhật chỉ có đội ngũ khoảng 90 người trong đơn vị anh ninh mạng, theo một quan chức trong Bộ Quốc phòng Nhật cho biết vào ngày 28-5.

Những cuộc tấn công mạng đang tăng cao khi Nhật Bản chuẩn bị đăng cai tổ chức Olympic vào năm 2020 tại Tokyo. Chỉ 2 ngày sau khi tuyên bố về liên minh mạng, Nhật đã phải chịu một cuộc tấn công lớn vào hệ thống mạng của dịch vụ hưu trí. Theo báo Japan Times, thông tin cá nhân của 1,25 triệu người bị rò rỉ, bao gồm tên, địa chỉ, thẻ hưu.

Virus được cho là đã lan truyền thông qua file gửi kèm trong email chứa virus được gửi tới nhân viên của dịch vụ hưu trí. Tuy nhiên, cuộc tấn công này không thâm nhập được vào trung tâm hệ thống, nơi chứa chi tiết thông tin tài chính của mọi người.