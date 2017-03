Mỹ sẽ đưa 200 quân đến Syria

Mỹ sẽ đưa thêm 200 quân đến Syria, Wall Street Journal dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tại một hội nghị an ninh ở Manama (Bahrain) ngày 10-12. Số 200 quân này sẽ tham gia với 300 quân của Mỹ hiện đang có mặt ở Syria làm công tác huấn luyện các lực lượng địa phương chống IS.

Theo lời một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Wall Street Journal, 200 quân này sẽ làm công tác huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương tái chiếm TP Raqqa (bắc Syria) từ IS. Các lực lượng này gồm cả các tay súng người Kurd và các nhóm Ả Rập Sunni. Tại Syira, các lực lượng người Kurd là đối tác chính của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

Mỹ hy vọng lực lượng mới này sẽ làm tăng khả năng chiến đấu của các tay súng Ả Rập địa phương, từ đó chiếm ưu thế hơn ở Raqqa.



Lính Mỹ ở phía bắc TP Raqqa (Syria) tháng 11-2016. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ trưởng Carter, Mỹ quyết định triển khai thêm quân để tăng áp lực lên IS. Đây nhiều khả năng là bước đi cuối cùng của chính phủ Tổng thống Obama nhằm tăng áp lực lên IS, trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức 20-1 tới, theo Wall Street Journal.

Từ năm 2014, chính phủ Obama đã dần dần tăng quân cho các cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria nhưng không tham gia chiến đấu trực tiếp ở tiền tuyến mà chỉ giữ vai trò huấn luyện, hỗ trợ.



Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter phát biểu tại hội nghị an ninh ở Manama (Bahrain) ngày 10-12. Ảnh: EPA

Theo Bộ trưởng Carter ngày 10-12, chiến lược của Mỹ là chia rẽ lãnh thổ IS chiếm được ở Iraq và Syria, đồng thời tập trung tiêu diệt hàng ngũ thủ lĩnh IS.

“Các thủ lĩnh IS giờ đây không thể đi lại an toàn giữa Raqqa và Mosul (Iraq). Từ năm ngoái chúng tôi đã tăng cường nhắm vào các thủ lĩnh IS và thực tế là chúng tôi đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh cấp cao IS” - theo Bộ trưởng Carter.

Chiến lược này được nhiều chuyên gia quân sự hoan nghênh, tuy nhiên cho rằng nó bắt đầu hơi trễ, lẽ ra Mỹ nên bắt đầu chiến dịch từ khi bắt đầu không kích IS năm 2014.

Hiện quân Iraq vẫn đang từ từ thắng thế ở Mosul sau khi bắt đầu chiến dịch tái chiếm nước này từ ngày 17-10. Liên quân chống IS cũng đã mở chiến dịch tái chiếm Raqqa từ ngày 6-11.