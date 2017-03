Người Trung Quốc chia giải Nobel Y học 2015

Theo New York Times, ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Y sinh 2015 là William C. Campbell làm việc tại ĐH Drew (bang New Jersey, Mỹ), ông Satoshi Omura thuộc ĐH Kitasato (Tokyo, Nhật Bản); và bà Youyou Tu từ Học viện Y học cổ truyền Trung Quốc.

TS Campbell và TS Omura được vinh danh vì khám phá ra một loại dược phẩm mới có tên Avermectin có tác dụng chữa trị các căn bệnh nhiễm trùng do giun tròn ký sinh gây ra. Nhà nghiên cứu Youyou Tu có công tìm ra cách chữa trị mới, chống lại căn bệnh sốt rét.

Như vậy với giải thưởng này, bà Youyou là người phụ nữ thứ 12 nhận giải Nobel Y sinh.



Mùa giải Nobel 2015 đã khởi động từ ngày 5-10. Ảnh: AFP

Tờ Sina dẫn bản tin của tờ báo Dagens Nyheter (Thụy Điển) cho hay theo kế hoạch, ngày 6-10 cũng tại Stockholm, Ủy ban Nobel sẽ công bố tên nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý và ngày 7-10 là Nobel Hóa học. Ngày công bố giải Nobel Văn học chỉ được thông báo vài ngày trước lễ công bố chính thức nhưng thường được chọn vào ngày thứ Năm trong tuần, có thể vào ngày 8-10.

Giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào ngày 9-10 tại thủ đô Oslo của Na Uy. Khép lại mùa giải Nobel năm nay sẽ là việc công bố chủ nhân giải Nobel Kinh tế vào ngày 12-10.