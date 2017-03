Pakistan bắt 4 người Thái mang súng lên máy bay

Bốn người này được xác định là người Thái, đang học một trường tôn giáo ở phía tây bắc thành phố Peshawar (Pakistan). Những người này đã cố gắng lên một chuyến bay vào đêm 8-6 nhưng bị chặn đứng.

Hiện vẫn chưa xác định rõ lý do tại sao một trong bốn người lại mang theo súng và đạn bọc trong giấy bạc (nhằm tránh máy soi an ninh - ND), và chưa biết họ có mối quan hệ gì với các tổ chức phiến quân hay không.



Bốn người Thái bị bắt giữ tại Pakistan vì mang súng lên máy bay hãng Thai Airways (Ảnh minh họa)

Một quan chức khác nói rằng những người đàn ông trong độ tuổi 20. Ông cho biết: “Một trong số các đối tượng đã qua mặt tất cả các trạm kiểm soát và lên được chuyến bay đi Bangkok thuộc hãng hàng không Thai Airways. Ba người còn lại bị bắt lại ở trạm kiểm soát cuối cùng sau khi nhân viên an ninh quét túi của họ.”

Đối tượng “thoát thân” trước đó cuối cùng cũng bị bắt giữ, sau khi ba người bị bắt giữ khai nhận và nhận diện đối tượng trên máy bay trước khi cất cánh. Cả bốn người đang được cảnh sát thẩm vấn.