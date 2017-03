Quốc tế lo ngại tình hình Venezuela

Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đang phải chịu áp lực rất lớn vì bạo lực và bất ổn xã hội ngày càng tăng do khủng hoảng kinh tế, khan hiếm thực phẩm và hàng tiêu dùng gây ra. Áp lực càng nặng hơn khi phe đối lập nhân thực tế này ráo riết yêu cầu Tổng thống Maduro tổ chức bầu cử mới.



Lãnh đạo phe đối lập Henrique Capriles - từng thua ông Maduro trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2013 sau cái chết của Tổng thống Hugo Chavez - muốn chính phủ ông Maduro giải tán trong hòa bình, không để đảo chính xảy ra.



Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Padrino Lopez (đầu hàng thứ nhất bên phải) chỉ đạo binh sĩ trong cuộc tập trận tại thủ đô Caracas (Venezuela) ngày 21-5. (Ảnh: AFP)

Sự lo ngại của cộng đồng quốc tế với cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị Venezuela ngày càng tăng, theo hãng tin AFP (Pháp).



Ngày 21-5, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ra tuyên bố khuyến khích các nỗ lực thương lượng giải quyết khủng hoảng chính trị Venezuela mà các nước trong khu vực đang xúc tiến.

Các nước Mỹ Latinh như Chile, Uruguay, Argentina cũng tuyên bố ủng hộ Venezuela đối thoại chính trị.

Về phần mình, Mỹ có thái độ thận trọng sau khi Venezuela cáo buộc mình xúi giục bất ổn và muốn lật đổ Tổng thống Maduro. Ngày 20-5, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ủng hộ nỗ lực giải quyết khủng hoảng chính trị Venezuela bằng đối thoại do Nam Phi bảo trợ và do cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero làm trung gian.

Bản thân mình, cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero bi quan đối thoại giữa Venezuela và phe đối lập sẽ rất khó khăn và không có gì bảo đảm thành công.

Trong khi Tổng thống Maduro hy vọng đối thoại sẽ thuyết phục phe đối lập từ bỏ chống đối chính phủ thì phe đối lập phải khăng khăng ưu tiên hàng đầu của cuộc đối thoại phải là tổ chức bầu cử mới ở Venezuela.

Ngày 21-5, quân đội Venezuela vừa hoàn thành cuộc tập trận kéo dài hai ngày do Tổng thống Nicolas Maduro chỉ thị nhằm nâng cao năng lực đối phó các đe doạ chính trị trong và ngoài nước mà ông cho là do Mỹ xúi giục. Tham gia cuộc tập trận này có máy bay chiến đấu và bệ phóng tên lửa do Nga sản xuất.

Tuần trước, Tổng thống Maduro đã ban hành tình trạng khẩn cấp trong hai tháng để đối phó với căng thẳng chính trị.

Phát biểu trên truyền hình ngày 21-5, Tổng thống Maduro tuyên bố “Venezuela đã sẵn sàng để chiến thắng cả cuộc chiến tranh ác liệt nhất”.