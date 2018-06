Syria tố liên quân Mỹ ném bom vị trí quân đội chính phủ

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn nguồn tin quân sự cho hay các máy bay của liên quân Mỹ tấn công một “vị trí quân sự” của Syria ở al-Harra, Đông Nam Al Bukamal rạng sáng 18-6. Nguồn tin khẳng định có người chết và thương vong sau vụ tấn công nhưng không rõ con số cụ thể.



Máy bay của liên quân Mỹ. Ảnh: AP

Một nguồn tin trong lực lượng địa phương ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiết lộ với Reuters rằng trận không kích “có lẽ” do các máy bay không người lái của Mỹ tiến hành. Người này thêm rằng vụ tấn công còn nhắm vào cả các mục tiêu Iraq ở giữa TP Abu Kamal và Al-Tanf bên cạnh các vị trí quân sự của Syria.



Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã phủ nhận cáo buộc. "Không thành viên nào trong liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích gần Abu Kamal” - phát ngôn viên Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ tuyên bố. Lực lượng liên quân Mỹ đang hỗ trợ các nhóm tay súng Syria đối lập và người Kurd chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Đông Bắc Abu Kamal.

Theo RT, đây dường như không phải lần đầu tiên liên quân Mỹ không kích các vị trí của quân đội Syria và các lực lượng thân Damascus ở Deir ez-Zor, nơi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được phương Tây bảo trợ hoạt động.



Lực lượng SDF do Mỹ bảo trợ. Ảnh: REUTERS

SDF với sự hỗ trợ từ liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu bắt đầu tăng cường tác chiến vào ngày 1-5 ở khu vực này với mục tiêu đẩy lùi tàn dư của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi khu vực biên giới giữa Iraq-Syria và khu vực thung lũng sông Euphrates. Chỉ tính riêng trong tháng 5, lực lượng liên quân được cho là đã thực hiện 225 cuộc tấn công nhằm giúp SDF giành ưu thế trước IS.



Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, con số này đã tăng lên 304% so với tháng 3 (74 vụ) và 123% so với tháng 4 (183 vụ). Các vụ tấn công ở Abu Kamal được tiến hành mỗi ngày trong tháng 6 nhằm vào vị trí của IS và các tuyến đường tiếp tế của lực lượng khủng bố.

Damascus nhiều lần lên án các hành động của Washington là vi phạm chủ quyền Syria, nói rằng sự hiện diện của Mỹ tại đây chỉ làm lợi cho những kẻ khủng bố và những ai có ý đồ chia cắt quốc gia Trung Đông này.