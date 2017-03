Tốt nghiệp trường luật rồi trở thành khủng bố

Các thánh lễ Phục sinh ngày 5-4 đều cầu nguyện cho các nạn nhân (80% dân số Kenya theo Công giáo).

Cùng ngày, Bộ Nội vụ thông báo đã nhận dạng một tên trong bốn tên tấn công trường ĐH. Tên này là Abdirahim Mohammed Abdullahi, công dân Kenya thuộc sắc tộc Somali, con trai của một trưởng khu thuộc tỉnh Mandera ở vùng biên giới Somalia và Ethiopia, đã tốt nghiệp trường luật ở Nairobi và được đánh giá sẽ trở thành một luật gia xuất sắc.

Năm 2013, cha của tên này đã trình báo với cảnh sát con trai ông mất tích. Có thể lúc đó tên này đã sang Somalia gia nhập tổ chức khủng bố Al-Shabab. AFP và Reuters đưa tin trong ngày 4-4, nhiều xe mang biển số ngoại giao Mỹ đã được nhìn thấy chạy vào trường ĐH ở Garissa. Như vậy có thể FBI Mỹ sẽ tham gia điều tra tương tự vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate ở Nairobi hồi tháng 9-2013 (67 người chết).

Đêm 4-4, trong bài phát biểu đầu tiên sau vụ tấn công trường ĐH ở Garissa, Tổng thống Uhuru Kenyatta nhận định: “Chống khủng bố trở nên khó khăn đặc biệt vì những kẻ vạch kế hoạch và bỏ tiền cho kế hoạch đã cài sâu trong cộng đồng chúng ta và được xem như những người bình thường vô hại”.

Ông kêu gọi những người có trách nhiệm trong các tôn giáo và cộng đồng cũng như người thân của những kẻ nhồi sọ tư tưởng cực đoan cho thanh niên cần phải lên tiếng tố giác. Ông cũng kêu gọi mọi cộng đồng đoàn kết dù là Hồi giáo hay Công giáo.

Trường ĐH ở Garissa đã đóng cửa chờ thông báo mới. 663 sinh viên sống sót đã lên các xe buýt do chính phủ thuê để về quê. Năm nghi can đã bị bắt. Ba tên bị bắt trên đường đào tẩu sang Somalia. Hai tên bị bắt trong trường ĐH gồm một nghi can là người Tanzania trốn trên trần nhà cùng với lựu đạn và một nhân viên bảo vệ Kenya thuộc sắc tộc Somali (tiếp tay cho bọn tấn công vào trường).

Ngày 4-4, cảnh sát đã cho xe chở thi thể trần truồng của bốn tên khủng bố ngoài phố trước đám đông phẫn nộ (ảnh). Kenya đã trao thưởng 20 triệu shilling (215.000 USD) cho người bắt giữ Mohamed Mohamud, thủ lĩnh Al-Shabab ở Somalia.