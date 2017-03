Trung Quốc: Nổ nhà máy, 68 người chết

Sáng 2-8, một vụ nổ lớn xảy ra ở nhà máy của Công ty sản xuất các sản phẩm kim loại Trung Vinh Côn Sơn (Đài Loan) tại TP Côn Sơn, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc - TQ). Ít nhất 68 người chết và 187 người bị thương.

Tân Hoa xã (TQ) đưa tin vụ nổ xảy ra bên trong phân xưởng đánh bóng vành bánh xe ô tô của nhà máy. Phân xưởng có diện tích tương đương sân bóng đá. Có 264 công nhân đang làm việc tại phân xưởng khi vụ nổ xảy ra.

Vụ nổ mạnh đến nỗi làm vỡ tất cả cửa sổ của phân xưởng và tống văng những thiết bị nặng ra bên ngoài. Cửa sổ của phòng bảo vệ cách phân xưởng 500 m cũng bị vỡ.

Ngay sau vụ nổ, lực lượng công an đã được triển khai để phong tỏa hiện trường.

Các nạn nhân bị thương được lực lượng cứu hộ đưa đến các bệnh viện ở TP Côn Sơn, TP Tô Châu và TP Vô Tích. Bảy bác sĩ và y tá chuyên khoa bỏng từ TP Thượng Hải được điều động khẩn cấp đến tỉnh Giang Tô để cứu chữa những nạn nhân bị bỏng nặng.

Các công nhân bị bỏng ngồi ngoài cổng nhà máy của Công ty sản xuất các sản phẩm kim loại Trung Vinh Côn Sơn chờ đưa đi cấp cứu. Ảnh: REUTERS

Hội Chữ thập đỏ TP Côn Sơn đã kêu gọi người dân địa phương hiến máu để cứu người bị thương.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã cử ủy viên Quốc vụ viện Vương Dũng dẫn đầu một nhóm công tác Quốc vụ viện đến thị sát hiện trường. Ông chỉ thị huy động mọi nỗ lực cứu chữa người bị thương. Ông yêu cầu điều tra toàn diện vụ nổ và trừng phạt nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm.

Thủ tướng Lý Khắc Cường yêu cầu tiến hành kiểm tra an toàn tại các nhà máy trên toàn quốc.

Bộ Công an TQ thông báo theo điều tra ban đầu, bụi từ kim loại được đánh bóng tiếp xúc nhiệt độ cao hoặc lửa nên vụ nổ đã xảy ra.

Chính quyền TP Côn Sơn cho biết công an đã tạm giữ năm lãnh đạo của Công ty sản xuất các sản phẩm kim loại Trung Vinh Côn Sơn để điều tra. Công an xác định công ty đã bất cẩn trong an toàn sản xuất khi để bụi bắt lửa và gây nổ.

Trong khi đó, Đài truyền hình trung ương TQ (CCTV) cho biết vụ nổ xảy ra cũng có thể là do nồi hơi tại phân xưởng đánh bóng quá nóng.

Báo New York Post (Mỹ) giải thích một vụ nổ do bụi xảy ra khi các hạt bụi bao gồm bụi kim loại lơ lửng trong không khí trong một không gian khép kín bị đốt cháy do tiếp xúc với lửa hay điện phóng ra từ máy móc.

Tập đoàn công nghệ Apple (Mỹ) từng xác nhận bụi cháy chính là nguyên nhân dẫn đến hai vụ nổ ở hai nhà máy của Đài Loan gia công sản phẩm cho Apple tại TQ năm 2011. Vụ nổ do bụi cháy thứ nhất xảy ra ở nhà máy của Tập đoàn Foxconn tại TP Thành Đô làm bốn người chết, 18 người bị thương. Vụ nổ thứ hai xảy ra ở một nhà máy của một công ty con thuộc Tập đoàn Pegatron ở Thượng Hải, làm 61 người bị thương.

TP Côn Sơn là nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô của Đài Loan. Hãng tin AP cho biết Công ty sản xuất các sản phẩm kim loại Trung Vinh Côn Sơn là nhà cung cấp phụ tùng ô tô cho hãng sản xuất ô tô General Motors (Mỹ). Công ty sử dụng 450 công nhân tại nhà máy ở TP Côn Sơn.

LÊ LINH