Ý lo sợ IS dùng máy bay không người lái tấn công Vatican

Các quốc gia khắp châu Âu đang thắt chặt các biện pháp an ninh khẩn cấp sau loạt đánh bom và xả súng tại thủ đô Paris, Pháp hôm 13-11 khiến ít nhất 129 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa tồi tệ nhất của Pháp kể từ sau Thế chiến thứ hai và IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công.



Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Alfano thông báo các máy bay không người lái sẽ bị cấm đi vào không phận trung tâm Roma trong dịp diễn ra Năm thánh bắt đầu từ ngày 8-12. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút hàng triệu khách du lịch đến với thủ đô của Ý.



Quảng trường Thánh Peter cùng nhiều địa điểm khác tại thủ đô Roma, Ý đã được tăng cường an ninh trước dịp diễn ra sự kiện Năm thánh từ ngày 8-12. Ảnh: Roman News

Ông Alfano cho biết sau những lời đe dọa liên tiếp được cho là của IS trên mạng xã hội nhằm vào Roma và Tòa thánh Vatican, an ninh đã được thắt chặt xung quanh những khu vực có thể trở thành mục tiêu tấn công, đặc biệt là trong và xung quanh quảng trường Thánh Peter. “Chúng tôi đặc biệt lưu tâm đến nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công từ trên không bằng máy bay không người lái”.

Sáng 16-11, cơ quan hàng không dân dụng Ý, tiếp nối thông báo tăng cường an ninh ngay sau loạt tấn công ở Paris, cho biết đã yêu cầu các giám đốc sân bay tiếp tục thắt chặt hơn nữa các biện pháp an ninh an toàn. Cơ quan này cũng khuyến cáo hành khách nên có mặt sớm tại sân bay để phòng trường hợp mất thêm thời gian chờ đợi cho các thủ tục kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

Cảnh sát Pháp tin rằng ít nhất một kẻ tấn công đang tìm cách trốn chạy. Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau loạt tấn công. Còn Thủ tướng Ý Matteo Renzi cũng tuyên bố triển khai các biện pháp an ninh nâng cao, bao gồm cả việc tăng cường kiểm soát biên giới.

Tuy nhiên, theo một thông tin đầy bức xúc từ công đoàn cảnh sát Ý thì đến cuối ngày 15-11 vẫn chưa có cuộc tuần tra nào được tiến hành trên khu vực biên giới giữa Ý với Pháp.