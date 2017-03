5 giải pháp tự nhiên trị môi thâm hiệu quả

Đôi môi của chúng ta rất dễ bị thâm do tuổi tác, do ăn uống hoặc do những tác động xấu từ môi trường bên ngoài. Mật ong chính là một trong những giải pháp hiệu quả giúp bạn giải quyết vấn đề này. Đó là một nguyên liệu tự nhiên có tác dụng rất tốt, giúp đẩy lùi các vết thâm, làm sáng, mềm và mang lại sắc hồng cho đôi môi. Các bạn chỉ cần thoa lên môi một lớp mật ong và để qua đêm, sau đó rửa lại vào buổi sáng hôm sau. Nếu áp dụng thường xuyên, đôi môi của chúng mình sẽ được cải thiện đáng kể đấy.

Chanh

Quả chanh có công dụng chữa các đốm tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi trên da. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể sử dụng loại quả này để trị môi thâm. Chất tẩy tự nhiên có trong chanh sẽ giúp chúng mình đẩy lùi làn môi thâm xấu xí. Cách thực hiện cũng tương tự như mật ong, bạn chỉ cần thoa một lớp nước cốt chanh lên môi và để qua đêm.

Dầu olive

Dầu olive có khả năng mang lại một đôi môi hồng hào và khỏe mạnh hơn hẳn. Nguyên nhân là do dầu olive chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết, giúp dưỡng ẩm và làm mềm môi. Chúng ta có thể bôi một lớp dầu olive lên môi và để qua đêm như chanh hoặc trộn với đường làm hỗn hợp tẩy da chết trên môi, thực hiện đều đặn một lần mỗi tuần.

Lựu

Lựu là một sản phẩm tự nhiên có công dụng rất tốt trong việc trị môi thâm. Loại quả này giúp dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn môi khô, giúp lấy lại màu hồng tự nhiên. Bạn hãy trộn hạt lựu đã được giã nhuyễn cùng một ít sữa tươi và nước hoa hồng, sau đó sử dụng hỗn hợp này mỗi ngày để tẩy lớp da chết trên môi và rửa lại bằng nước ấm. Ngoài ra, bạn có thể trộn nước lựu cùng nước củ dền và nước cà rốt rồi đắp lên môi mỗi ngày nhé!

Đường

Đường là một trong các nguyên liệu tẩy da chết cho môi hiệu quả nhất. Bạn có thể sử dụng đường để trộn cùng với dầu dừa hoặc dầu olive để tạo thành hỗn hợp tẩy da chết cho môi. Ngoài ra, chúng mình cũng có thể trộn đường với bơ hoặc sữa chua để dưỡng môi.