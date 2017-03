Đau tim vì... đám tang hàng xóm!

Thầy thuốc ở ĐH Mainz, CHLB Đức bên đó đã khảo sát 75 đối tượng có độ tuổi trung bình là 26, chưa hề có bệnh tim. Tất cả được theo dõi nhiều lần theo kiểu cứ ba đêm liền với 30 lần có tiếng động của máy bay, rồi được một đêm yên bình.

Ba lần nghe tiếng ồn đủ rối loạn nhịp tim

Kết quả khảo sát cho thấy lượng nội tiết tố adrenalin của tuyến thượng thận tăng thấy rõ nếu so sánh với những đêm không tiếng động. Kèm theo đó là tình trạng co mạch thái quá được phát hiện qua siêu âm. Lý do là vì động mạch giảm khả năng giãn mạch, cứ như mạch máu bị xơ vữa bất ngờ. Tình trạng này nếu kéo dài tất nhiên là đòn bẩy đưa đến cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não.

Điểm đáng nói là tiến độ của phản ứng co mạch đi kèm hiện tượng xơ vữa mạch máu tỉ lệ thuận rõ ràng với thời gian tiếng động lọt vào tai. Nếu tưởng tuy phải chịu tiếng ồn trong đêm nhưng chỉ vài lần chắc không sao càng lầm. Cũng theo kết quả nghiên cứu hẳn hoi, chỉ cần ba lần trong đêm đã đủ để huyết áp dao động và rối loạn nhịp tim. Nói cách khác, nếu tưởng nghe hoài đời mình cũng quen thì sai. Đã là tiếng ồn vượt quá cảm giác dễ chịu của người phải nghe thì kích ứng thính giác sớm muộn cũng là nguyên nhân gây bệnh.

Nếu âm thanh với cường độ 50 Dezibel (Db) đã đủ làm mất ngủ, nếu tiếng động ở mức 70 Db thừa sức gây lãng tai, trầm uất, tiểu đường, dị ứng, hay thậm chí sinh ung thư… thì khỏi nói dông dài cũng hiểu tại sao mạch máu thành tim bị thuyên tắc nếu nạn nhân phải sống trong cảnh “trên đe dưới loa stereo”! Nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy tình trạng thiểu năng mạch vành bắt đầu rõ nét khi kích ứng trên thần kinh thính giác vượt quá cường độ 65 Db. Đó lại chỉ là mức độ lưu thông hòa hoãn của xe cộ trên một con đường vắng. Liệu ở các TP lớn của xứ mình còn được mấy con đường tình ta đi trong thanh vắng?! Hay quanh ta chỉ còn những điểm ùn tắc giao thông với tiếng kèn xe át cả tiếng còi tàu hỏa? Không lạ gì nếu bệnh viện tim cho dù có tậu thêm trang thiết bị hiện đại đến thế nào vẫn tiếp tục quá tải!

Có bịt kín mắt vẫn không thể chối cãi một vấn nạn cấp bách, đó là bệnh tim do tiếng động!

Các yếu tố tiếng ồn gây thuyên tắc mạch máu vành tim

Nếu kết luận về mức độ tai hại trên mạch máu mà chỉ dựa vào cường độ âm thanh thì đúng là phiến diện. Tình trạng thuyên tắc mạch máu vành tim nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhạy cảm khác như:

Tần số kích ứng thính giác: Ngay cả với cường độ âm thanh bình thường, mạch máu trên thành tim của người phải giao tiếp với tiếng động nhiều giờ liên tục bao giờ cũng dễ bị thương tổn nếu so sánh với người tuy phải chịu âm thanh đinh tai nhức óc nhưng có giờ giải lao. Đừng tưởng lâu rồi đời mình cũng quen. Nói cách khác, nhiều ông phải vào cấp cứu chỉ vì bà cằn nhằn hoài với giọng “hò” không đổi.

Trạng thái tiếp nhận kích ứng âm thanh: Thương người thương cả đường đi. Cho dù cường độ tiếng động có thuộc loại xé màng nhĩ nhưng nếu được ghi âm trong trạng thái thoải mái thì tỉ lệ mắc bệnh vành tim vẫn thấp hơn ở người vì không ưa “khó chịu” với tiếng động, dù chỉ là tiếng chó sủa trăng. Khéo chính ở chỗ làm sao gặp bầu thì tròn cho sớm.

Thời điểm ghi nhận âm thanh: Tiếng động vào ban đêm bao giờ cũng nguy hiểm hơn ban ngày vì khi đó cơ thể giảm sút khả năng điều chỉnh. Người khôn người tìm nơi vắng vẻ. Theo kết quả nghiên cứu với hơn 4.000 đối tượng ở Frankfurt, người sống ở khu chợ búa xôn xao dễ bị nhồi máu cơ tim. Không nói thêm cũng thừa hiểu tỉ lệ mắc bệnh ở chốn thị thành xứ mình, nơi xe tải lưu thông về đêm, dễ gì chịu lép vế. Đã vậy dễ gì ngủ say đến độ phớt lờ tiếng động khi giá vàng, giá nhà, giá gì cũng tăng.

Bên cạnh chuyện buồn cũng có điều vui. Các nhà nghiên cứu ở Mainz đồng thời cũng phát hiện là tình trạng xơ vữa mạch máu vì tiếng ồn có thể thuyên giảm nếu người nghe đừng thiếu ma-nhê. Nhờ khoáng tố này nên các chất ôxy hóa phát sinh trong tình huống chẳng khác nào stress vì bất ngờ đinh tai không thể triển khai tác hại. Người sống trong môi trường không đêm nào yên tĩnh vì thế chỉ còn cách bổ sung ma-nhê để chuyện không thể bỏ ngoài tai đừng thành lý do khiến trái tim sớm ngã bệnh.