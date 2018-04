Cuối tháng 5-2018 sẽ dừng sử dụng vaccine Quinvaxem

Theo GS.TS Đặng Đức Anh- Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương,hiện nay nhà sản xuất Berna Biotech đã ngừng sản xuất vaccine Quinvaxem, số vaccine Quinvaxem còn lại trong chương trình tiêm chủng mở rộng dự kiến sẽ sử dụng đến hết tháng 5-2018.

Qua đó, Bộ Y tế đã có kế hoạch chuyển đổi sử dụng vaccine Quinvaxem bằng loại vaccine phối hợp 5 trong 1 tương tự về thành phần và hiệu quả phòng bệnh.

Vaccine phối hợp 5 trong 1 được lựa chọn để thay thế Quinvaxem có tên thương mại là vaccine ComBe Five do Ấn Độ sản xuất, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành ở Việt Nam từ tháng 5- 2017. Thành phần tương tự Quinvaxem, hiệu quả phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/ viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib. Vaccine này ạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và đã được sử dụng ở hơn 43 quốc gia với hơn 400 triệu liều.



Hội thảo truyền thông về một số loại vaccine mới sẽ triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2018 . Ảnh: HP