Ăn dưa muối thế nào để không sợ ung thư

Dưa muối được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau như cà, dưa leo, rau cải xanh, cải bắp, cải thảo trộn với muối cùng một số gia vị khác để lên men vi sinh tạo chua.

Tùy theo cách chế biến và thời gian lên men mà có hai loại dưa muối phổ biến là dưa muối chua và dưa muối xổi (có nơi gọi là dưa góp).

Tuy là món ăn đơn giản, dễ làm, nhưng tác dụng của món dưa muối chua không hề ít. Dưa muối chua giúp bổ sung cho cơ thể các vi khuẩn có lợi, tiêu diệt vi khuẩn có hại trong hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Ngoài ra, một số chất trong dưa muối chua còn giúp tăng cường ảnh hưởng của serotonin trên trung khu điều kiển giấc ngủ, giúp bảo vệ lớp vỏ bọc của dây thần kinh, tạo cảm giác ngon miệng, chống ngấy khi ăn các loại thức ăn giàu đạm, nhiều chất béo. Cùng với đó, do có tính acid cao, dưa muối chua cũng đẩy mạnh việc hấp thu canxi, sắt cùng các khoáng chất từ các thực phẩm khác cho cơ thể.



Dưa muối chua thúc đẩy tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. (Hình minh họa)

Với nhiều người, dưa muối chua cũng là một trong những thực phẩm nằm trong thực đơn giảm cân. Lý do là chất xơ từ dưa muối làm cơ thể có cảm giác no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giảm lượng thức ăn ăn vào. Đặc biệt, chất xơ trong dưa muối chua đã được thủy phân giúp cơ thể tiêu hóa tốt, phòng tránh một số bệnh do thiếu chất xơ như táo bón, mỡ máu cao, ung thư ruột kết…

Mặc dù có nhiều lợi ích như vậy, nhưng dưa muối chua nếu không sử dụng đúng cách cũng mang lại tác hại cho sức khỏe. Cụ thể, với rau cải xanh (cải dưa), khi được muối chua, hàm lượng nitrit tăng lên trong vài ngày đầu do quá trình vi sinh khử nitrat có trong rau thành nitrit (lúc này dưa chưa chuyển màu vàng hẳn, có mùi hăng, ăn có vị đắng). Nhưng khi dưa đã chuyển màu vàng, có vị chua thì nitrit giảm dần và mất hẳn, đó là lúc dưa muối đã thực sự là món ăn mang lại nhiều lợi ích.

Với những món dưa, cà muối xổi, tuy thời gian chế biến nhanh chóng, ăn khá ngon, nhưng lúc này hàm lượng nitrit trong rau, củ còn cao, dễ gây hại cho cơ thể. Cụ thể là khi vào cơ thể, nitrit sẽ tác dụng với amin bậc hai có trong một số thức ăn như tôm, cá, mắm tôm.. tạo thành hợp chất nitrozamin có nguy cơ gây ung thư.



Các món dưa muối xổi rất hấp dẫn nhưng thực sự không tốt cho sức khỏe. (Hình minh họa)

Ngoài ra, khi dưa muối đã nổi váng vàng, trên mặt nước dưa có nấm đen, nước dưa chuyển sang nhớt… là khi đó dưa đã có dấu hiệu xuất hiện các vi khuẩn, nấm độc hại (nấm aspergiulus flavor). Nấm này sẽ sản sinh ra một loại độc tố là aflatocin, về lâu dài, nếu độc tố này đi vào cơ thể sẽ là một trong những tác nhân dẫn đến ung thư gan, phổi…

Tuy là món ăn thông dụng, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được dưa muối. Do trong dưa muối có lượng muối khá nhiều, men tiêu hóa cao nên những người bị cao huyết áp, bệnh tim, thận, viêm gan, viêm loét dạ dày không nên ăn vì có thể gây ra những biến chứng xấu đối với sức khỏe. Với những người khỏe mạnh bình thường cũng cần tránh ăn dưa muối lúc bụng đói vì nó có thể làm cho bao tử cồn cào, khó chịu.

Ngoài ra, phụ nữ trong thời gian mang thai cũng nên hạn chế ăn dưa muối chua đề phòng các vấn đề về an toàn thực phẩm, ảnh hưởng tới tiêu hóa. Đặc biệt, bà bầu không ăn dưa muối xổi vì sẽ không tốt cho cả mẹ lẫn thai nhi.