Bảo vệ an toàn cho cháu bé còn sống trong vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Trước đó vào cuối buổi sáng 29-8, chúng tôi đã liên hệ qua điện thoại với một lãnh đạo của BV Việt Đức và được biết thông tin hiện cháu Bích đã khỏe, ăn được, có thể đứng lên đi lại. Bàn tay và ngón tay cũng đã cử động được. Vết chém ở bản xương sọ, dọc mặt đã được khâu lại, có thể không ảnh hưởng đến thực thể cũng như thần kinh của cháu.





Bé Trịnh Thị Ngọc Bích, 8 tuổi, vẫn đang được theo dõi tại Bệnh viện Việt - Đức. Ảnh: NLD



Một nguồn thông tin khác mà chúng tôi thu thập được từ một thành viên tham gia trong kíp phẫu thuật cho cháu Bích cho biết, bàn tay được nối của cháu Bích có thể hồi phục trong 5-6 tháng tới nhưng theo nhận định nhiều khả năng chỉ hồi phục được khoảng 70-80%, khả năng phục hồi hoàn toàn là không thể. Cũng theo bác sĩ này, bình thường với ca phẫu thuật như cháu Bích, bệnh nhân có thể xuất viện sau khoảng 10 ngày.Có mặt tại BV, chúng tôi đã tiếp cận được với một số bác sĩ phụ trách tại khoa mà cháu Bích đang nằm điều trị. Tuy nhiên, khi đặt vấn đề vào thăm cháu bé, các bác sĩ chỉ lắc đầu “Ban Giám đốc BV và Ban chuyên án đã có lệnh toàn thể cán bộ nhân viên của BV tuyệt đối không được tiếp xúc và cung cấp thông tin liên quan đến cháu Bích, trừ khi là các bác sĩ trực tiếp điều trị, theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu”.Bên ngoài khu vực cháu Bích đang nằm điều trị, chúng tôi gặp một số trinh sát đứng canh gác rất cẩn mật lối ra vào phòng, cùng với một số nhân viên bảo vệ của BV. Mặc dù là báo “ruột” của Công an thành phố và ngành công an nhưng khi tiếp cận, các trinh sát cũng chỉ cười xòa đề nghị chúng tôi thông cảm.Theo họ, Ban chuyên án đã xác định rõ đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng; thứ 2, việc bảo vệ tuyệt đối an toàn và tuyệt mật thông tin liên quan đến cháu Bích - nạn nhân duy nhất của vụ án là yêu cầu chung về nghiệp vụ điều tra; ngoài ra nó cũng thể hiện quyết tâm phá án của Ban chuyên án, nhằm đem lại công bằng và giải tỏa bức xúc trong dư luận, bởi đây là vụ án mà nhân dân đang rất quan tâm.Theo Hưng-Quỳnh (ANTĐ)