Bị kéo đâm vào mắt

Sau mổ, chức năng thị giác bệnh nhân bình thường và được xuất viện vết thương diễn biến thuận lợi. Trước đó, bệnh nhân này vào viện trong tình trạng còn nguyên cây kéo may đồ đâm vào mắt phải.

Theo bác sĩ Giang, rất may kết quả chụp CT scanner cho thấy ngoại vật chưa xâm hại thành nhãn cầu và sọ não. Đây là trường hợp khá hi hữu và có phần may mắn cho bệnh nhân bởi những chấn thương mắt do vật sắc nhọn dạng này thường rất dễ gây tổn thương nhãn cầu.

Theo T.LŨY (TTO)