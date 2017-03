Bộ Y tế cảnh báo về khuẩn độc trên dưa vàng Mỹ

Dịch bệnh này xuất hiện từ ngày 12/9 và các chuyên gia lo ngại sẽ có nhiều người nữa có thể nhiễm khuẩn. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hiện chỉ xác định được số dưa vàng Cantaloupe của trang trại Jensen, có dán nhãn “Colorado Grown” nhiễm khuẩn listeria, và đang tiếp tục điều tra để xác định các thực phẩm khác có liên quan.







Dưa vàng nhiễm khuẩn Listerisa của Mỹ.

Ảnh: The Daily Telegraph.

Dưa vàng nhiễm khuẩn Listerisa của Mỹ.Ảnh: The Daily Telegraph.

Theo Nam Phương ( VNE)



Theo thông tin từ Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), trực khuẩn Listeria monocytogenes có sức đề kháng cao, tồn tại lâu trong động vật, đất, nước, rơm cỏ khô, thực phẩm sống bảo quản đông lạnh, trên da và ở bàn tay con người.Bệnh do Listeria là bệnh gây nhiễm khuẩn rầm rộ với biểu hiện chủ yếu là hội chứng viêm não, màng não hay nhiễm khuẩn huyết, có thể gây viêm mủ ở da, viêm hạch lympho và cơ quan nội tạng. Thời gian ủ bệnh từ vài ngày tới hàng tháng. Khoảng 10% người nhiễm vi khuẩn nhưng không có triệu chứng bệnh.Nguyên nhân gây bệnh do ăn phải thực phẩm, nước uống hoặc qua bàn tay, dụng cụ nhiễm Listeria. Mọi người đều có thể mắc bệnh. Tỷ lệ mắc cao ở người có tuổi, có cơ địa suy giảm miễn dịch. Tỷ lệ tử vong ở trẻ là 30-50%, thậm chí lên tới 63% ở những người mắc bệnh trên 60 tuổi.Các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, sữa tươi, sản phẩm sữa, trứng và các loại rau quả đều có nguy cơ ô nhiễm Listeria. Hiện khuẩn này đã kháng với một số kháng sinh thông thường và chưa có văcxin phòng bệnh.Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm khuyến cáo, để phòng bệnh cần bảo đảm an toàn thực phẩm ở các khâu chế biến, vận chuyển, phân phối, tiêu dùng, thực hiện "ăn chín, uống chín”, rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng ít nhất 20 giây, giữ vệ sinh dụng cụ chế biến, chứa đựng và tủ lạnh bảo quản thức ăn ăn ngay….Theo một lãnh đạo của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thì hiện dưa vàng nhiễm khuẩn chưa được nhập vào Việt Nam. Trên thị trường có bán dưa vàng hay một số người quen gọi là dưa Mỹ, với giá khoảng 28.000 đồng một cân. Tuy nhiên thực chất đây là dưa trồng ở miền Nam hoặc nhập từ Trung Quốc.