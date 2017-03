Chả cá có độc, không ai “xử”

Sở NN&PTNT phải công bố cơ sở sai phạm Đến ngày 16-10, Sở Y tế vẫn chưa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu chả cá lấy tại chợ TP Tuy Hòa cũng như tên các cơ sở vi phạm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên vì cho rằng trách nhiệm này là của Sở NN&PTNT. Về việc này, một lãnh đạo trong ngành y tế TP.HCM cho biết: theo khoản 2 Điều 21 Nghị định 38/2012 của Chính phủ, ngành NN&PTNT chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản. Do vậy, khi phát hiện cơ sở sản xuất chả cá sử dụng chất cấm, Sở NN&PTNT phải công bố kết quả kiểm nghiệm và tên cơ sở sai phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. Vị này còn cho biết theo khoản 10 Điều 5 Luật An toàn thực phẩm, nếu phát hiện cơ sở chế biến chả cá không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì cơ quan chức năng có quyền đình chỉ sản xuất. TRẦN NGỌC