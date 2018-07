Làm sao để nướng một xiên thịt ngon như nhà hàng

Thịt nướng là món khoái khẩu của nhiều gia đình. Sau một tuần làm việc mệt nhọc, cùng nhau nướng một xiên thịt cùng rau củ sẽ khiến bữa ăn thêm phong phú. Thế nhưng, trong quá trình nướng thịt nhiều người hay mắc những sai lầm rất đơn giản, dẫn đến việc bỏ nhiều công sức nhưng vẫn không có miếng thịt thơm ngon để ăn.

1. Xiên thịt quá chặt

Nhiều người có thói quen cố gắng nhồi nhét quá nhiều miếng thịt vào một xiên, nhưng nên nhớ rằng không phải bạn đang làm thịt nướng kebab. Để đảm bảo những miếng thịt được chín đều, bạn nên để khoảng cách nhỏ giữa các miếng thịt. Nếu bạn ép chúng quá chặt, phần thịt sẽ chín không đều và không được ngon.



Xiên quá chặt thịt sẽ chín không đều. Ảnh: Brightside

2. Cắt các miếng thịt không đều

Rõ ràng những miếng thịt có kích cỡ khác nhau đòi hỏi thời lượng nấu khác nhau mới đủ độ chín. Lưu ý rằng khi thái thịt bạn nên thái thành từng miếng đều và với kích thước khoảng 2.5cm – 3.25 cm. Chú ý, đừng thái to quá hoặc nhỏ quá, vì nếu thái nhỏ quá thịt cũng sẽ bị khô, còn thái to quá sẽ lâu chín hoặc không đủ lửa dẫn đến bị sống phía trong.

3. Thêm rau vào xiên



Thêm rau vào thịt không phải là cách tạo ra một xiên thịt ngon. Ảnh: Brightside

Đây là thói quen rất phổ biến nhưng nhiều người lại không biết đó là sai lầm. Rau củ rõ ràng chín nhanh hơn thịt, và khi thịt chưa kịp chín thì rau củ đã cháy và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của miếng thịt. Nếu bạn đang thèm rau củ nướng, thì bạn nên nướng nó ở một xiên khác. Và bạn nên nướng sau khi nướng thịt xong vì lúc này lửa đã bớt nóng đi rồi.

4. Sử dụng chất đốt dạng lỏng để lửa to hơn

Có nhiều người muốn tiết kiệm thời gian nên dùng chất đốt dạng lỏng như cồn đổ thêm vào than để ngọn lửa cháy to hơn. Nhưng điều quan trọng trong quá trình nướng thịt là ngọn lửa ổn định, không bùng lên quá to cơ mà, than giữ nhiệt càng lâu càng tốt. Bên cạnh đó chất đốt dạng lỏng còn gây mùi làm mất đi hương vị thơm ngon của thịt nướng.

5. Dùng gỗ mục thay vì than củi hoặc than đốt

Một số người thường sử dụng ván cũ từ hàng rào, gỗ mục, hoặc cành cây đã khô để thay cho than củi. Nhưng chất lượng than không chỉ ảnh hưởng tới thời gian chín của thịt mà còn ảnh hưởng tới mùi vị của thịt, độ lớn nhỏ của ngọn lửa có thể làm xiên thịt chín không đều chỗ sống chỗ chín. Nếu bạn muốn có than để nướng thịt, hãy sử dụng các khối củi khô,để đảm bảo ngọn lửa tốt nhất.

Dùng than từ những củi khô sẽ tốt hơn than từ gỗ mục. Ảnh: Brightside

6. Đổ nước lên than

Bạn có biết khi đổ nước vào than đang cháy lớn, nhiệt độ sẽ giảm xuống đột ngột khiến thịt lâu chín hơn, khói bốc lên làm thịt bị mất mùi thơm mà khi ăn chỉ toàn mùi oi khói. Thứ hai nếu nước lạnh chạm vào thịt sẽ khiến thịt chín không đều. Điều này tương tự với việc, bạn nên tránh đổ nước xốt lạnh lên thịt khi nướng.

Bạn nên làm gì:

- Cách tốt nhất để hạ bớt lửa của than là dùng que gạt than ở giữa ra xung quanh.

- Nếu muốn đổ nước xốt lên thịt, hãy làm nóng chúng trước đó.

7. Để lửa quá to

Đây cũng là lỗi phổ biến khi mọi người nướng thịt vì ai cũng nghĩ rằng lửa to thì thịt sẽ nhanh chín hơn nhưng thực chất nó chỉ khiến thịt bị cháy xém bên ngoài mà bên trong vẫn còn sống nguyên.

8. Than chưa kịp đỏ đã đặt thịt lên



Than cần đỏ lửa và đủ nóng sẽ giúp thịt chín đều hơn. Ảnh: Brightside

Bạn luôn cần phải nhớ quy tắc rằng nếu than có lớp tro màu bạc bám quanh, bên trong có ánh lửa hồng, phát ra tiếng nổ nhẹ là khi đó than đã "sẵn sàng" để bạn cho thịt vào nướng.

9. Cắt miếng thịt để xem chúng chín hay chưa

Nếu bạn không thể biết rằng thịt của bạn đã chín hay chưa thì hãy cắt miếng dày nhất. Nhưng đừng bao giờ cắt từng mảnh và quá nhiều trên xiên thịt. Nếu bạn chưa chế biến thịt trước thì nên cực chú ý khi nướng thịt và kiểm tra chúng thường xuyên, tránh trường hợp thịt ngoài cháy nhưng trong vẫn sống nguyên.

Nếu bạn làm theo đúng 8 lưu ý trên thì có lẽ chỉ cần nhìn bên ngoài cũng đủ để bạn biết tình trạng của miếng thịt đã chín hay chưa.