Phát hiện hai người Trung Quốc phun hóa chất lên khóm non

Số hóa chất trên đang được đưa đi giám định.

Trước đó, chiều 16-4, tại ấp Hưng Phú, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Tân Phước phát hiện hai người Trung Quốc cùng với một số người Việt Nam đang pha chế phân, thuốc có xuất xứ từ Trung Quốc để chuẩn bị phun lên trái khóm non. Làm việc với cơ quan chức năng, hai người Trung Quốc khai tên là Zhang WenBin và Gao Rong. Còn những người Việt Nam theo hỗ trợ là ông Huỳnh Đắc Kính (thông dịch viên), ông Nguyễn Tấn Linh (xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) là người dẫn dắt, chọn ruộng khóm phun và sẽ mua sau khi phun thuốc và ông Huỳnh Văn Thuận (chủ vựa khóm Hiếu Châu).

Theo kiểm tra ban đầu, lượng phân, thuốc lạ toàn tiếng Trung Quốc, không hóa đơn chứng từ. Công an tạm giữ 11 thùng phân, thuốc gồm sáu loại khác nhau. Ông Zhang WenBin cho biết mua toàn bộ số phân, thuốc trên từ Trung Quốc. Công dụng của thuốc là làm cho trái khóm non sinh trưởng nhanh, vỏ khóm cứng, vận chuyển lâu, trái đẹp… Việc phun thuốc thực hiện trước khi thu hoạch khóm khoảng 10 ngày. Năm 2012, nhóm của Zhang WenBin đã thu mua khoảng 360 tấn khóm tại tỉnh Tiền Giang rồi chuyển về Trung Quốc tiêu thụ.

GIA TUỆ - SĨ NGUYÊN