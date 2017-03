Rửa tay không còn là chuyện nhỏ

Nhiễm khuẩn BV là gì? Đó là những nhiễm khuẩn xảy ra trong thời gian bệnh nhân nằm trước đó có các bệnh nhiễm khuẩn tiềm tàng, diễn ra sau 48 giờ khi nhập BV. Thí dụ như viêm gan siêu vi B, C, HIV, viêm xương khớp do đóng đinh nội tủy... Thống kê của Bộ Y tế cho thấy mỗi năm trong nước có khoảng 600.000 bệnh nhân bị nhiễm trùng do nhiễm khuẩn BV, làm cho thời gian điều trị bệnh nhân kéo dài thêm 9-22 ngày và tăng phí điều trị thêm 2-32 triệu đồng. Tiến sĩ Lê Thị Anh Thư, Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn, BV Chợ Rẫy, cho rằng Thông tư 18 ra đời đã thay đổi cách nhìn về khoa chống nhiễm khuẩn. Nếu như trước đây, những người làm trong khoa là những nhân viên chuyên đi hấp, sấy, ủi, nên các BV đưa những người không có chuyên môn vào làm. Qua quá trình làm việc, Bộ Y tế thấy nó bất cập nên ra Thông tư 18 đã yêu cầu những người làm công tác chống nhiễm khuẩn phải có kiến thức về ngành y và được đào tạo chuyên môn.