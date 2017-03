Rước họa từ phòng the vì “yêu kiểu lạ”

"Yêu lạ" gây hậu họa



Nhiều đôi vợ chồng trẻ muốn tìm cảm giác mới lạ trong chốn phòng the đã không ngại tìm những tư thế mới để đưa vào thực hành.

Những kiểu yêu lạ như vậy phần nào có thể giúp thay đổi khẩu vị, tạo cảm hứng cho cả hai nhưng cũng tiềm ẩn những tai nạn khó ngờ.

Mới đây các bác sĩ tại Khoa Nam học BV Bình Dân (TP.HCM) đã tiếp nhận một ca cấp cứu hy hữu do khổ chủ áp dụng tư thế yêu mới lạ. Người thanh niên được cấp cứu trong tình trạng bị bầm tím 1/3 dương vật và sưng vù lên.

Nhiều bệnh nhân đến khám ở khoa Khoa Nam học BV Bình Dân khi bệnh đã nặng, một phần do họ e ngại và thiếu hiểu biết… Ảnh minh họa: Hiểu Minh

Nguyên nhân là do muốn làm mới đời sống tình dục bằng một kiểu yêu lạ khiến dương vật bị đau phải đi cấp cứu. Qua chẩn đoán của các bác sĩ thì phát hiện "nạn nhân" bị vỡ bao chằn thể hang bên phải (thường được gọi là gãy dương vật) và được tiến hành phẫu thuật kịp thời.

Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng - Phó Khoa Nam học BV Bình Dân, nguyên nhân gây ra tai nạn "gãy dương vật" là do thủ dâm và quan hệ sai tư thế, quan hệ quá mạnh gây ra vết rách ở thể hang.

Nếu không chữa trị máu sẽ chảy trên vết rách của thể hang gây sưng phù, bầm tím dương vật. Rách thể hang dương vật có thể tự lành nhưng tạo ra sẹo cứng bên trong sẽ làm cong dương vật khi quan hệ sau này.

Thường thì thuận tay nào sẽ gây gãy dương vật bên phía tay ấy. Hiện nay thì phẫu thuật gãy dương vật rất đơn giản và chỉ kéo dài khoảng 30 phút, sau 24-36 tiếng có thể xuất viện được, nếu được chữa trị kịp thời sẽ không để lại di chứng gì về sau.



Cũng theo bác sĩ Dũng, cách chẩn đoán bệnh nhân có bị gãy dương vật hay không rất đơn giản, chỉ cần xem lịch sử bệnh án hoặc siêu âm sẽ thấy sự không liên tục của thể hang (chính là nơi dương vật bị gãy). Gãy dương vật không những gây hoảng loạn cho bệnh nhân mà còn đưa “cuộc vui” của hai người trở thành thảm họa dở khóc dở cười, có khi còn xấu hổ vì mất mặt nhất là đối với cánh mày râu.



Xìu vĩnh viễn vì… thiếu hiểu biết



Ngoài những trường hợp gặp tai nạn cậu nhỏ như trên cũng còn nhiều trường hợp các nạn nhân tự gây nguy hiểm cho mình chỉ vì thiếu hiểu biết. Điển hình là trường hợp một thanh niên vì muốn kéo dài thời gian quan hệ đã tự ý mua thuốc bôi ngoài dương vật không rõ nguồn gốc để sử dụng.

Kết quả là phải nhập viện cấp cứu vì dương vật bị viêm nhiễm nặng, các bác sĩ phải chọc hút thể hang để chữa trị cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Dũng, đã có trường hợp do viêm nhiễm quá nặng buộc lòng phải thực hiện phẫu thuật nối bắc cầu thể hang, nặng hơn bệnh nhân mất vĩnh viễn khả năng cương cứng…



Một trường hợp thiếu hiểu biết khác là một thanh niên do nghe theo lời bạn bè "chỉ dạy" đã mua thuốc về xịt ngoài dương vật khiến dương vật bị bỏng nặng, mất luôn cảm giác phải tìm bác sĩ để chữa trị.



Ngoài việc tin tưởng quá mức vào các loại thuốc bổ trợ trôi nổi, kém chất lượng và sử dụng không đúng liều lượng, nhiều nam giới trước khi quan hệ thường lạm dụng chất kích thích như rượu bia gây hậu quả là bị cương cứng kéo dài không thể trở về bình thường được…



Một trong những trường hợp thường gặp nhất tại phòng cấp cứu khoa Nam học-BV Bình Dân là nhiễm trùng dương vật do bị hẹp bao da quy đầu. Bệnh nhân cấp cứu vì trong lúc quan hệ dương vật cương lên nhưng bao da quy đầu không dãn ra được khiến dương vật bị thắt lại, máu không thể lưu thông gây phù nề dương vật.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ đã tiến hành cắt chỗ bao da quy đầu đang bị siết lại, "giải phóng" cho dương vật khỏi sự tắc nghẽn. Sau khi phẫu thuật cắt bao da quy đầu nên tiến hành phẫu thuật tái tạo bao da quy đầu giúp quan hệ sau này được bình thường.



Các bác sĩ kể, có một số trường hợp âm thầm chịu đựng đến 48 tiếng đồng hồ sau sự cố mới đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng nặng phải điều trị bằng kháng sinh, vừa tốn thời gian vừa tốn kém.

Theo bác sĩ Dũng, nếu gặp sự cố này bệnh nhân cần nhập viện ngay để tiến hành phẫu thuật nếu không có thể gây tắc nghẽn đường huyết làm nhiễm trùng, để lâu có thể gây hoại tử dương vật.



Các bác sĩ ở khoa Nam học BV Bình Dân khuyến cáo rằng: Cơ quan sinh dục là nơi nhạy cảm và cần được chăm sóc, bảo vệ đúng mức. Nếu gây tác động sai cách lên bộ phận sinh dục rất dễ gây viêm nhiễm dẫn tới nhiều nguy cơ không tốt.

Chính vì vậy, để tránh tai nạn không hay, tốt nhất không nên mua và sử dụng các loại thuốc bổ trợ trôi nổi, không rõ nguồn gốc có thể gây họa khôn lường sử dụng.

Theo Hiểu Minh (VNN)