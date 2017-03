Thuốc lá khiến mãn kinh sớm

Họ cũng khảo sát những nghiên cứu khác liên quan đến 43.000 phụ nữ và nhận thấy: Tỉ lệ mãn kinh sớm ở phụ nữ hút thuốc lá cao hơn 43% so với phụ nữ không hút thuốc lá.



Chuyên gia dịch tễ học Mỹ Jennis Kline, Đại học Colombia ở New York, giải thích rằng thuốc lá ảnh hưởng đến sự tiết estrogen đồng thời có thể giết trứng. Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng do tuổi mãn kinh của người phụ nữ có khả năng liên quan đến bệnh tim, bệnh về xương cũng như ung thư vú.





Theo Tr. Lâm (NLĐ)