Đừng để chết vì giữ ấm sai cách

Mới đây, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng “Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động” nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa lạnh như cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu...

Đề hạn chế tốt nhất những nguy cơ trên, Bộ y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh, nhất là từ 0 giờ đến 6 giờ sáng. Khi ra ngoài nên mặc ấm, giữ cơ thế khô ráo, tránh bị ẩm ướt đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh.

Cạnh đó, nên tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than. Không nên uống rượu bia vì uống rượu nhiều sẽ làm co thắt mạch máu gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong. Tránh các đồ uống có chứa chất kích thích như cafein.

Về dinh dưỡng, cần ăn, uống đủ chất đảm bảo năng lượng cho cơ thể chống rét. Trong bữa ăn hằng ngày cần bổ sung đầy đủ bốn nhóm chất cơ bản như tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất). Những người bị cao huyết áp, mắc các bệnh tim mạch, hô hấp mạn tính, cơ xương khớp... đã được chẩn đoán phải chú ý tuân thứ nguyên tắc dùng thuốc, có chế độ vận động và dinh dưỡng hợp lý.

Đối với những người phải làm việc trong thời tiết lạnh, nếu phải làm việc ngoài trời cần giữ ấm cơ thể và làm việc với cường độ chậm. Giữ người, tay chân khô ráo, tránh ẩm ướt đặc biệt công nhân làm việc ngoài trời trong hầm lò..

Để dự phòng nhiễm độc khi CO (Dioxit Cacbon) trong nhà, tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sưởi ấm trong phòng kín. Nếu thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn…