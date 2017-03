Những thành phần tự nhiên có khả năng chữa trị thâm nám

1. Kojic Acid: Đây là chiết xuất từ nấm fugus rất phổ biến ở châu Á, nổi tiếng vì khả năng trị thâm nám. Nó tác dụng bằng cách làm chậm chuyển hóa melanin trong da, có khả năng thích ứng cao, rất ít gây gây kích ứng. Chiết xuất này có thể phù hợp với tất cả loại da, an toàn với cả phụ nữ mang thai.

2. Ascorbic Acid: Đây chính là vitamin C, nhưng không phải sản phẩm nào chứa vitamin C cũng có tác dụng tốt. Vitamin C rất không ổn định và dễ gây kích ứng, nên nó cần được chế biến đúng cách. Rất khó để có thể xác định sản phẩm nào dùng đúng vitamin C, nếu có thể bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

3. Ellagic Acid: Đây là chất chống oxy hóa tự nhiên có trong trái cây mọng nước. Nó cũng có tác dụng làm sáng màu da vì nó kiểm soát sản xuất melanin và làm mờ vết thâm nám. Trong 1 nghiên cứu, sản phẩm chứa kết hợp ellagic acid và salicylic acid cũng có tác dụng tương tự như hydroquinone.

4. Azelaic Acid: Đây là chiết xuất từ lúa mạch và lúa mì, thường có trong các sản phẩm trị đỏ mặt và mụn vì nó có tác dụng tiêu diệt vi khuần, làm thoáng lỗ chân lông, giảm sưng viêm. Nhiều người bị thâm nám cũng đồng thời bị mụn, nên Azelaic Acid có thể vừa giúp làm sáng da, vừa chữa trị mụn và giúp giảm thâm sau mụn. Bạn có thể kết hợp kojic và azelaic acid để có tác dụng lớn hơn.

5. Arbutin: Đây là chiết xuất từ cây dâu gấu (Bearberry), rất gần với hydroquinone về tính chất làm sáng da nhưng không hiệu quả bằng. Bạn nên tìm sản phẩm kết hợp arbutin và các thành phần có tác dụng saáng da khác.

6. Niacinamide: Nó có thể không giúp vết thâm biến mất, nhưng có thể làm đều màu da. Đây là 1 dạng của vitamin B3 có tác dụng chống sưng viêm, giảm đỏ tấy.

7. Chiết xuất Mulberry: Nó hoạt động tương tự như các chất khác trong việc kiềm chế melanin. Nhưng chất này có tác dụng rất chậm chạp, bạn cần phải kiên nhẫn khi sử dụng.