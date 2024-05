Công an vào cuộc điều tra vụ gần 500 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai 03/05/2024 16:24

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Long Khánh vào cuộc điều tra vụ gần 500 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Ngày 3-5, liên quan đến vụ gần 500 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại TP Long Khánh (Đồng Nai), Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế buôn lậu và môi trường Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP Long Khánh tiến hành lấy mẫu thức ăn để giám định nhằm xác định nguyên nhân.

Đại diện cơ quan Công an tham dự cuộc họp với đoàn của Bộ Y tế tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh. Ảnh: VH

Tại buổi làm việc với đoàn của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và UBND TP Long Khánh, thượng tá Lê Chí Hiếu - Phó trưởng Công an TP Long Khánh, cho biết Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP Long Khánh và Sở Y tế truy nguồn gốc thực phẩm và làm việc với người liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xuống cơ sở bánh mì B nơi các bệnh nhân từng mua bánh mì ăn trước đó để điều tra.

Kết quả cho thấy, tiệm bánh mì B bán bánh mì thịt bao gồm: bánh mì, pate tự làm (gan heo, thịt mỡ), chả lụa, thịt nguội, thịt heo, dưa muối chua tự làm (cà rốt, củ cải trắng), nước sốt tự làm (gồm nước hầm thịt heo, hạt nêm, bột ngọt, nước tương).

Đoàn của Bộ Y tế thăm bệnh nhân bị ngộ độc tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai. Ảnh: Vũ Hội

Nguyên liệu thực phẩm được chế biến và bán tại nhà. Theo báo cáo của đại diện cơ sở, tiệm bánh mì B có phục vụ khoảng 1.000 ngàn ổ bánh mì thịt trong ngày 30-4 và khoảng 500 ổ bánh mì thịt từ 6-8 giờ ngày 1-5.

Tính đến trưa ngày 3-5, theo báo cáo của Sở Y tế, số bệnh nhân liên quan đến vụ ngộ độc đã lên đến 481 ca, không có trường hợp tử vong.

Khi sự việc xảy ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành vào cuộc điều tra, khắc phục hậu quả vụ ngộ độc nói trên.

Trong đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp Công an tỉnh, các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.