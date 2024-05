UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu khẩn trương khắc phục vụ ngộ độc đặc biệt nghiêm trọng 03/05/2024 12:15

Sáng 3-5, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các địa phương và các cơ sở y tế cần khẩn trương khắc phục hậu quả vụ ngộ độc thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP Long Khánh.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện như: Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đồng Nai, BVĐK Thống Nhất, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, BVĐK Cao su Đồng Nai, BVĐK khu vực Long Khánh và các đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng y, bác sĩ, thuốc, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa kịp thời các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Lãnh đạo UBND TP Long Khánh hỏi thăm bệnh nhân bị ngộ độc cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Long Khánh. Ảnh: VH.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp Công an tỉnh, các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, công khai kết quả để kịp thời cảnh cáo cho cộng đồng; hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm.…

Ngoài ra, các cơ quan liên quan như: Công an, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai khẩn trương làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần phối hợp các sở, ngành chức năng để tiến hành rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc, nhất là cơ sở kinh doanh thực phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Theo báo cáo nhanh, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tính đến trưa ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 473 ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh B (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh).

Trong số 473 nghi ngộ độc hiện đang điều trị 345 ca, đã xuất viện 20 người và cấp toa thuốc cho bệnh nhân điều trị tại nhà là 96 ca, phải chuyển viện 11 ca .

Lãnh đạo UBND TP Long Khánh cho biết, tiệm bánh mì B mỗi ngày bán trên 1.000 ổ bánh mì. Nguyên liệu được sơ chế và chế biến ngay tại tiệm. Tiệm bánh mì là diện bán hàng nhỏ lẻ không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo của chủ cơ sở này thì ngày 30-4, tiệm bánh mì phục vụ 1.100 ổ bánh. Đến ngày hôm sau người dân ăn bánh mì có các dấu hiệu tiêu chảy, nôn ói...