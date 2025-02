Bảo vệ bị đánh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ phải khâu vết thương đầu và tay 27/02/2025 18:58

Tối 27-2, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhân liên quan vụ bảo vệ bị đánh vào đầu gây thương tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tiếp nhận bệnh nhân NXC (58 tuổi) nhập viện tại khoa Cấp cứu lúc 9 giờ 51 phút cùng ngày.

Bệnh nhân được chẩn đoán vết thương đầu và bàn tay, khám toàn diện và xử lý khâu vết thương.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính CT sọ não, X-quang chưa ghi nhận bất thường. Bệnh nhân được nhập khoa Nội thần kinh để tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực.

Hiện bệnh nhân C tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn tạm ổn định.

Nam bảo vệ bị đánh vào đầu, bất tỉnh tại hiện trường. Ảnh: HT

Trước đó như PLO đưa tin, khoảng 9 giờ sáng 27-2, ông NXC (58 tuổi, nhân viên bảo vệ) đang làm nhiệm vụ tại công viên tượng đài và đường Nguyễn Huệ thì phát hiện 1 nam thanh niên dừng, đậu xe máy trên đường Nguyễn Huệ.

Người này sau đó vào công viên với một cô gái. Cả hai đưa một con chó chạy rông trong khu vực công viên mà không có dây xích và rọ mõm.

Ông C đã nhắc nhở, yêu cầu họ đưa chó ra khỏi khu vực theo quy định thì họ không hợp tác, to tiếng.

Đỉnh điểm là khi nam thanh niên cầm một cây kim loại đánh mạnh vào đầu ông C khiến ông bị thương, chảy máu, bất tỉnh tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh can ngăn và sơ cứu, đưa ông C đi cấp cứu và báo công an.

Công an phường Bến Nghé sau đó lấy lời khai, làm việc với những người liên quan để phục vụ điều tra.

Tại khu vực nam bảo vệ bị đánh có bảng nội quy, trong đó có quy định "không dắt, thả vật nuôi".