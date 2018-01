TP.HCM quyết lập hàng rào ngăn thực phẩm bẩn để đón Tết

Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN, Trưởng Ban quản lý ATTP TP.HCM: Làm hết sức để có cái Tết an toàn! Trong những ngày Tết cổ truyền, theo phong tục hầu hết mỗi gia đình Việt Nam có nồi thịt kho trứng, canh khổ qua dồn thịt, dưa giá ngâm chua. Ngoài ra, nhà nào cũng có mâm trái cây thờ gia tiên, bánh mứt đãi khách, bia rượu tiếp bạn… Có một tồn tại đáng buồn là khi nhắc tới thịt heo thì không ít người vẫn còn nghĩ tới tồn dư chất cấm, thuốc an thần. Nói đến rau, củ quả vẫn có người ngần ngại dư lượng thuốc trừ sâu… Đây thực sự là tình trạng “báo động đỏ” về ATTP và buộc cơ quan chức năng phải kiên quyết vào cuộc ngăn chặn thực phẩm mất an toàn để mỗi gia đình có cái Tết trọn vẹn. Với trách nhiệm của mình, Ban quản lý ATTP TP.HCM tăng cường kiểm tra rau, củ quả, thịt, tôm, cá… từ các tỉnh đưa vào hai chợ đầu mối và những cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Ban cũng chú ý tới những mặt hàng thực phẩm nhập khẩu và kiểm tra kỹ giấy tờ, hồ sơ nguồn gốc. TP.HCM hiện có gần 240 chợ truyền thống. Nơi đây buôn bán tất cả mặt hàng phục vụ Tết. Theo phân cấp, chợ truyền thống thuộc sự quản lý của UBND quận, huyện và phường, xã. Do vậy, Ban quản lý ATTP đề nghị các địa phương giám sát chặt thực phẩm kinh doanh tại chợ. Địa phương nào buông lỏng quản lý, để thực phẩm không nguồn gốc, mất an toàn kinh doanh trong chợ thì ban sẽ báo cáo UBND TP.HCM. Ngoài rau, củ quả, thịt…, rượu thủ công cũng là mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong những ngày Tết. Tôi mong muốn mọi người hạn chế sử dụng rượu này vì nguy cơ ngộ độc rất cao do chất lượng không đảm bảo. Về phần mình, Ban quản lý ATTP cũng sẽ giám sát các hộ nấu rượu thủ công và lấy mẫu xét nghiệm. Chưa hết, do nhu cầu sử dụng thịt heo trong những ngày Tết tăng cao nên heo giết mổ lậu cũng sẽ tăng theo. Nguy cơ mất an toàn từ thịt heo giết mổ lậu rất cao. Do vậy, Ban quản lý ATTP “bắt tay” cùng Chi cục Thú y và UBND địa phương giám sát chặt hoạt động này. Nếu phát hiện cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không an toàn, mọi người có thể gọi đường dây nóng cho Ban quản lý ATTP TP.HCM qua số điện thoại 028.39301714.