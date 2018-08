Việt Nam có 1 triệu cặp vợ chồng bị hiếm muộn

L.I.F.E là hội thảo cập nhật thông tin chuyên ngành thường niên về hỗ trợ sinh sản uy tín trong khu vực châu Á với chủ đề là “Controlling Critical Variables in ART to Shorten Time to Live Birth” (tạm dịch: Kiểm soát hiệu quả các yếu tố then chốt trong ART, giúp bệnh nhân rút ngắn thời gian mong con).



Các đại biểu tham dự hội nghị. ẢNH: THỦY TRÚC

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo: vô sinh và hiếm muộn là căn bệnh nguy hiểm thứ 3, chỉ đứng sau ung thư và bệnh tim mạch ở thế kỉ 21.



Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng chỉ ra Việt Nam là một trong những quốc gia nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tỷ lệ sinh thấp nhất ca và tỷ lệ vô sinh cao nhất thế giới. Trong những năm gần đây, tỷ lệ vô sinh của khu vực này đã giảm xuống dưới mức sinh thay thế.

Bên cạnh đó, Bệnh viên Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội đã tiến hành nghiên cứu trên toàn quốc 14.300 cặp vợ chồng trong lứa tuổi sinh đẻ (15-49) ở 8 tỉnh đại diện cho 8 vùng sinh thái của Việt Nam. Kết quả cho thấy: tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 7,7%, trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%. Trong khi đó, tỷ lệ vô sinh chung (bao gồm vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát) trên thế giới giao động từ 6% - 12%.

Buổi hội thảo đã đưa ra những con số đáng báo động về tình hình vô sinh ở Việt Nam như: 1 triệu là con số ước tính số cặp vợ chồng vô sinh; 50% cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30; 7,7% là tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ

Nói về vấn đề này Ths.BS Hồ Mạnh Tường, Tổng Thư kí Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP.HCM cho biết có khoảng 7,7% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam phải đối mặt với vấn đề hiếm muộn, đồng nghĩa ước tính có trên một triệu cặp vợ chồng bị hiếm muộn cần khám và điều trị.

”LIFE 2018 là một cột mốc đánh dấu chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản Việt Nam vươn lên trong khu vực. Tại đây, những chuyên gia từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ cùng chia sẻ những phương pháp mới nhất trong điều trị vô sinh, hiếm muộn để ngành y tế mỗi quốc gia có biện pháp cải thiện việc điều trị vô sinh cho người dân nước mình”- ông Tường cho biết thêm.

Hội thảo chuyên đề L.I.F.E được tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 2007, năm nay Việt Nam vinh dự được chọn để tổ chức hội thảo quan trọng này.

Chương trình thu hút sự tham gia của 150 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế về thụ tinh trong ống nghiệm, các nhà phôi học chia sẻ về những kiến thức , cập nhật mới nhất những tiến bộ trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản trong khu vực và trên thế giới.