Các chuyên gia trí tuệ nhân tạo tuyên bố đến năm 2040, máy tính và robot sẽ phạm tội nhiều hơn con người, The Sun hôm 8-9 đưa tin. Họ cảnh báo các cỗ máy giết người sẽ thực hiện các cuộc tấn công khủng bố theo kiểu “sói đơn độc”, liên kết chặt chẽ với các phần tử khủng bố cực đoan.

“Lực lượng lao động đang phát triển theo hướng tự động hóa. Khoảng 35% công việc do con người thực hiện ngày nay được thay thế bởi robot” - Tracey Follows, Giám đốc sáng tạo và chiến lược tại phòng nghiên cứu The Future, trả lời trang Raconteur.

“Nhiều chuyên gia cảnh báo các vụ tấn công khủng bố kiểu “sói đơn độc” sẽ tăng mạnh trong những năm tới, khi robot bị can thiệp và biến thành cỗ máy đánh bom tự sát” - Follows chia sẻ.





Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo có thể khiến các cỗ máy có khả năng nhận thức vượt qua con người, tạo ra làn sóng tội phạm robot. Số liệu từ bản báo cáo Đánh giá tội phạm mạng năm 2016 của Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Anh (National Crime Agency) chỉ ra tội phạm mạng chiếm 54% trong tổng số vụ vi phạm năm 2015.

Cùng với việc thế giới đang ngày càng liên kết chặt chẽ, tội phạm mạng sẽ trở nên phức tạp hơn, tác động tới cả thế giới thực và thế giới ảo.

“Chúng ta sẽ sớm thấy cảnh con người trở nên bất lực. Các cỗ xe có thể ngăn cản chủ nhân điều khiển nếu không trả tiền chuộc. Không chỉ xe tự lái mà một phương tiện hiện đại thông thường với khả năng kết nối cũng có thể làm điều này” - Raj Samani, Giám đốc công nghệ tại Intel Security, nhận định.

Các kỹ sư của Google cũng cảnh báo về khả năng các robot quét dọn tấn công chủ nhân nếu họ cản trở công việc của chúng, tình tiết nghe giống tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhưng có thể trở thành hiện thực nhanh hơn mọi người nghĩ.