Khán giả Sài Gòn đã chịu đội Sài Gòn?

Chiều 24-4, trên sân Thống Nhất đội bóng chuyển khẩu Sài Gòn có trận thứ hai sân nhà Thống Nhất… và đã giải hạn bằng chiến thắng trước Long An đến 3-1.



Trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ đỏ trực tiếp Tấn Tài. Ảnh: ĐL

Điều quan trọng là hai trận liên tiếp Long An đã thua rất đậm. Nếu tuần trước trên sân nhà Long An thầy trò Ngô Quang Sang đã thua Hà Nội T&T 2-5 thì nay đi sân khách lại thua tiếp. Long An đang gặp khó. Nhiều trụ cột chấn thương, tay săn bàn thực thụ của đội thì tìm chưa ra.



Các cầu thủ Sài Gòn mừng chiến thắng

Trận đấu này thì phía đội Long An cũng xin được làm các nghi thức tưởng nhớ người đồng đội vắn số Trần Phước Thọ tuy ban tổ chức sân cho biết họ chỉ được phép làm nghi thức này trong khuôn khổ của đội bóng mà thôi. Chính vì vậy sau khi khởi động xong trước khi làm thủ tục trận đấu toàn đội Long An vây quanh trong khu kỹ thuật tiến hành phút mặc niệm. Các cầu thủ Long An đeo băng đen trên tay. Không có chuyện toàn trận đấu từ khán giả đến ban tổ chức cũng như cầu thủ làm nghi thức mặc niệm trước trận đấu như chúng ta vẫn thường thấy.



Cổ động viên Long An tưởng nhớ cầu thủ Phước Thọ vừa qua đời. Ảnh: ĐL

Trở lại trận đấu, rõ ràng Long An đang trong thời kỳ rất khó khăn khi nhiều trụ cột như Tài Em, Quang Thanh, chấn thương vẫn chưa trở lại. Chiều 24-4 thì Long An lại phải thi đấu 10 người từ phút 32 khi Huỳnh Tấn Tài bị thẻ đỏ trực tiếp từ pha trả đũa một cầu thủ của Sài Gòn.

Quan trọng hơn, theo nghi nhận của chúng tôi thì chiều 24-4, người hâm mộ Sài Gòn đã bắt đầu cổ vũ, hò hét và xuýt xoa khi đội Sài Gòn bỏ lỡ cơ hội. Những thứ âm thanh rặt chất giọng Nam Bộ. Đó là một dấu hiệu tốt và người hâm mộ rất mong đội bóng này không phụ lòng tin của họ.

Suốt hiệp 1 trận đấu bị nát vụn bởi hai bên vào bóng rất quyết liệt, thậm chí tiểu xảo được hai đội tung ra. Chiếc thẻ đỏ của Huỳnh Tấn Tài là đỉnh điểm của lối chơi thô ráp của hai đội đã thể hiện.

Mất người phút 32, phải đến phút 57 thì Sài Gòn mới biến ưu thế thành bàn thắng do công Maurice ghi. Sau đó Ngân Văn Đại và Ngọc Duy lần lượt đưa Sài Gòn vượt lên dẫn 3-0 vào các phút 65 và 81. Phút 83, Lê Văn Tân rút ngắn cách biệt 1-3 cho Long An nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Tỉ số 3-1 cũng là kết quả chung cuộc trận đấu.

Long An tiếp tục trượt dài. Trong khi Sài Gòn đã bắt đầu khởi sắc trở lại. Điều quan trọng là CLB mới chuyển khẩu này đã bắt đầu nhận được tín hiệu… tốt lành từ người hâm mộ TP.HCM.