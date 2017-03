Nếu Đồng Tâm Long An vô địch?

Tạm thời họ vượt quá xa chỉ tiêu tốp 6 của Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm? Điều mà đầu giải không ai nghĩ ĐT Long An “nhiệt” và “máu” như thế.

Tiền vệ “hạt tiêu” Thanh Hải hai trận gần đây đều ghi bàn; cựu binh Tài Em tạo nên một sức sống lớn và nhìn anh thi đấu không ai nghĩ đây là lão tướng ở bên kia sườn dốc. Không chỉ lù lù tiếp cận nhóm dẫn đầu, ở Cúp Quốc gia, ĐT Long An cũng có mặt ở bán kết và gặp B. Bình Dương vào đầu tháng 8.

Từ khi ông Huỳnh Ngọc San trở lại cabin huấn luyện với vai trò giám đốc kỹ thuật thì ĐT Long An trở nên lợi hại hơn, nguy hiểm hơn bởi lối chơi thực dụng, biết mình biết ta không khác gì thời ông San còn làm trợ lý cho HLV Calisto.

14 trận đội mới chỉ thua một trận duy nhất trước Than Quảng Ninh, còn lại nhiều ông lớn đã trở nên bại tướng của ĐT Long An trong đó có đương kim vô địch B. Bình Dương.

Việc mùa này ĐT Long An bổ sung được trung vệ Chí Công đã tạo sự tin tưởng và chắc chắn rất cao ở hàng phòng ngự. Bên cạnh đó có hai tuyển thủ U-23 là tiền vệ Tấn Tài và trung vệ Hoàng Lâm cũng tạo sức bật mới của đội.

Hiện ĐT Long An có 24 điểm sau 14 lượt trận, thua đội dẫn đầu B. Bình Dương 5 điểm và thua Thanh Hóa 4 điểm, trong khi giải còn đến 12 trận đấu.

Hai lần vô địch trước vào năm 2005 và 2006 thì ĐT Long An không phải có lực lượng “đỉnh” nhất giải, mà là nhờ cách tính toán và dụng binh của HLV Calisto. Mùa giải này lực lượng của ĐT Long An không ồn ào như B. Bình Dương, không được đánh giá cao như Hà Nội T&T hoặc SHB Đà Nẵng… Tuy nhiên, với cách liệu cơm gặp mắm của bộ đôi Huỳnh Ngọc San, Ngô Quang Sang, ĐT Long An vẫn có một chiều sâu nhất định và thể hiện dấu ấn chiến thuật rõ nét qua từng trận.

Bầu Nhiệm vẫn đặt chỉ tiêu tốp 6 nhưng cờ đến tay thì ĐT Long An cứ phất.

TẤN PHƯỚC